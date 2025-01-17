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ХАМАС заявил об устранении препятствий по соглашению с Израилем - РИА Новости, 17.01.2025
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13:35 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/hamas-1994185824.html
ХАМАС заявил об устранении препятствий по соглашению с Израилем
ХАМАС заявил об устранении препятствий по соглашению с Израилем - РИА Новости, 17.01.2025
ХАМАС заявил об устранении препятствий по соглашению с Израилем
Возникшие из-за Израиля препятствия по соглашению о прекращении огня в секторе Газа были устранены благодаря усилиям посредников, заявило палестинское движение... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:35:00+03:00
2025-01-17T13:35:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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КАИР, 17 янв - РИА Новости. Возникшие из-за Израиля препятствия по соглашению о прекращении огня в секторе Газа были устранены благодаря усилиям посредников, заявило палестинское движение ХАМАС. "При усилиях посредников сегодня утром были устранены препятствия, которые появились из-за несоблюдения Израилем пунктов соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение отметило, что вскоре будет опубликован список палестинских заключенных, которых освободят на первом этапе. Ранее канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с ХАМАС.
https://ria.ru/20250116/khamas-1993976148.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
ХАМАС заявил об устранении препятствий по соглашению с Израилем

ХАМАС: препятствия по соглашению о прекращении огня в Газе устранены

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 17 янв - РИА Новости. Возникшие из-за Израиля препятствия по соглашению о прекращении огня в секторе Газа были устранены благодаря усилиям посредников, заявило палестинское движение ХАМАС.
"При усилиях посредников сегодня утром были устранены препятствия, которые появились из-за несоблюдения Израилем пунктов соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение отметило, что вскоре будет опубликован список палестинских заключенных, которых освободят на первом этапе.
Ранее канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с ХАМАС.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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