Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию, заявила Гуцул
Глава Гагаузии Гуцул: Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что власти Молдавии перекладывают свою вину за энергокризис на Россию.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа.
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"В то время когда была возможность договориться с Российской Федерацией о том, чтобы не было энергетического кризиса, чтобы действительно был диалог и были приняты какие-то решения, наше правительство что делало? Они занимались предвыборной кампанией на президентских выборах, организацией псевдоеврореферендума (выборы и еврореферендум в Молдавии прошли осенью 2024 года - ред.), который они придумали. Они раздавали газеты вместо того, чтобы действительно решить проблему, которая уже была очень ярко выражена", - сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.
Глава Гагаузии подчеркнула, что всем, даже обычным людям, была очевидна угроза энергокризиса в случае, если власти не сядут за стол переговоров и договорятся с Российской Федерацией о поставке газа или о его транзит с Украиной. Она отметила, что жители автономии сочувствуют приднестровцам, которые больше всех ощутили на себе последствия энергетической катастрофы.
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"По возможности представители Гагаузской автономии помогают жителям Приднестровья. И мы, конечно же, сочувствуем, что наши власти довели до такого состояния наших же граждан. Но, переложив ответственность на Российскую Федерацию, дело не решится", - подчеркнула она.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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