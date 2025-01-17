https://ria.ru/20250117/gutsul-1994308745.html

Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию, заявила Гуцул

Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.01.2025

Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию, заявила Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что власти Молдавии перекладывают свою вину за энергокризис на Россию. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:42:00+03:00

2025-01-17T22:42:00+03:00

2025-01-17T22:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что власти Молдавии перекладывают свою вину за энергокризис на Россию. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа. "В то время когда была возможность договориться с Российской Федерацией о том, чтобы не было энергетического кризиса, чтобы действительно был диалог и были приняты какие-то решения, наше правительство что делало? Они занимались предвыборной кампанией на президентских выборах, организацией псевдоеврореферендума (выборы и еврореферендум в Молдавии прошли осенью 2024 года - ред.), который они придумали. Они раздавали газеты вместо того, чтобы действительно решить проблему, которая уже была очень ярко выражена", - сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT. Глава Гагаузии подчеркнула, что всем, даже обычным людям, была очевидна угроза энергокризиса в случае, если власти не сядут за стол переговоров и договорятся с Российской Федерацией о поставке газа или о его транзит с Украиной. Она отметила, что жители автономии сочувствуют приднестровцам, которые больше всех ощутили на себе последствия энергетической катастрофы. "По возможности представители Гагаузской автономии помогают жителям Приднестровья. И мы, конечно же, сочувствуем, что наши власти довели до такого состояния наших же граждан. Но, переложив ответственность на Российскую Федерацию, дело не решится", - подчеркнула она. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html

https://ria.ru/20250115/gutsul-1993843532.html

https://ria.ru/20241220/moldaviya-1990506187.html

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