https://ria.ru/20250117/gutsul-1994307732.html

Власти Молдавии симулируют работу с Гагаузией, заявила Гуцул

Власти Молдавии симулируют работу с Гагаузией, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.01.2025

Власти Молдавии симулируют работу с Гагаузией, заявила Гуцул

Власти Молдавии симулируют работу с Гагаузской автономией, намереваясь ее разделить и ликвидировать, считает руководитель региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:30:00+03:00

2025-01-17T22:30:00+03:00

2025-01-17T22:30:00+03:00

в мире

молдавия

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гагаузия

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Власти Молдавии симулируют работу с Гагаузской автономией, намереваясь ее разделить и ликвидировать, считает руководитель региона Евгения Гуцул. "Представители правящей партии "Действие и солидарность", не стесняясь, говорят о ликвидации Гагаузской автономии, они просто вытерли ноги о закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что на сегодняшний день башкан (глава - ред.) Гагаузии не назначен членом правительства, то есть Майя Санду (президент Молдавии - ред.) просто игнорирует и закон об особом правовом статусе, и конституцию и не подписывает указ о моем назначении в правительство. Также они просто пытаются нас разделить и ликвидировать автономию. Они просто симулируют работу. У них нет диалога даже с обычными жителями автономии", - сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT. Она напомнила, что уже почти два года возглавляет автономию, отметив, что за это время с Кишиневом не было никакого диалога. "Хотя мы не раз предпринимали попытки, чтобы сесть за стол переговоров и работать вместе, потому что мы одна единая страна и мы должны функционировать вместе", - подчеркнула Гуцул. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу на них одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html

https://ria.ru/20241214/gutsul-1989204021.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду