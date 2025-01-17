https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html

Гуцул назвала цель суда над ней в Молдавии

Гуцул назвала цель суда над ней в Молдавии - РИА Новости, 17.01.2025

Гуцул назвала цель суда над ней в Молдавии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что целью затянувшегося над ней суда по делу о ее якобы причастности к незаконному... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:38:00+03:00

2025-01-17T19:38:00+03:00

2025-01-17T19:38:00+03:00

в мире

молдавия

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кишинев

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что целью затянувшегося над ней суда по делу о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" является устранение властями Молдавии законно избранного руководителя Гагаузии и подавление оппозиции. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля 2024 года. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В пятницу прошло очередное заседание по делу Гуцул. "Очередное заседание по абсолютно сфабрикованному уголовному делу против башкана (главы - ред.) Гагаузии и моей коллеги Светланы Попан еще раз доказало, что режим Майи Санду (президент Молдавии - ред.) готов на все, чтобы удержать свою власть. Они не стесняются ни давления, ни откровенных нарушений закона, ни создания хаоса в стране. Цель этого затянувшегося судилища, которое идет уже с апреля прошлого года, очевидна: устранение законно избранного башкана и подавление оппозиции", - приводят слова Гуцул в Telegram-канале исполкома Гагаузии, который она возглавляет. Глава региона отметила, что при этом используются антиконституционные методы. "В "деле" нет ни единого реального доказательства, только вымышленные обвинения прокуроров, которые даже косвенно не касаются нас. Но сегодня речь идет не только о судьбе башкана или Гагаузской автономии. Это вопрос о будущем всей Молдовы. Право оппозиции участвовать в демократических процессах, принцип верховенства закона, сохранение автономии Гагаузии — все это сейчас под угрозой", - подчеркнула Гуцул. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241214/gutsul-1989204021.html

https://ria.ru/20250115/gutsul-1993843532.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду