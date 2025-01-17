https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html

Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер

Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер - РИА Новости, 17.01.2025

Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер

Гренландия не хочет быть частью США, заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр острова Муте Эгеде. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:27:00+03:00

2025-01-17T06:27:00+03:00

2025-01-17T08:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Гренландия не хочет быть частью США, заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр острова Муте Эгеде."Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США", — сказал политик.По его словам, остров может предложить многое Вашингтону и готов к американским инвестициям в добычу ресурсов.Эгеде добавил, что Гренландия всегда будет частью НАТО. В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105135.html

https://ria.ru/20250113/opros-1993433553.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092076.html

гренландия

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато