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Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер - РИА Новости, 17.01.2025
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06:27 17.01.2025 (обновлено: 08:11 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер - РИА Новости, 17.01.2025
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер
Гренландия не хочет быть частью США, заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр острова Муте Эгеде. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:27:00+03:00
2025-01-17T08:11:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Гренландия не хочет быть частью США, заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр острова Муте Эгеде."Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США", — сказал политик.По его словам, остров может предложить многое Вашингтону и готов к американским инвестициям в добычу ресурсов.Эгеде добавил, что Гренландия всегда будет частью НАТО. В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105135.html
https://ria.ru/20250113/opros-1993433553.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер

Премьер Эгеде: Гренландия не хочет быть частью США, но готова к сотрудничеству

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Гренландия не хочет быть частью США, заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр острова Муте Эгеде.
"Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США", — сказал политик.
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По его словам, остров может предложить многое Вашингтону и готов к американским инвестициям в добычу ресурсов.
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В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТО
 
 
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