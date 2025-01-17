https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113410.html

В Гренландии заявили, что базы США останутся на острове при независимости

В Гренландии заявили, что базы США останутся на острове при независимости - РИА Новости, 17.01.2025

В Гренландии заявили, что базы США останутся на острове при независимости

Американские базы в Гренландии останутся даже в случае обретения островом независимости, с этим согласны все политические партии Гренландии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:25:00+03:00

2025-01-17T06:25:00+03:00

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НУУК (Гренландия), 17 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Американские базы в Гренландии останутся даже в случае обретения островом независимости, с этим согласны все политические партии Гренландии, заявил РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака", возглавлявший МИД острова в 2021 году, Пеле Броберг. "Нет. Все политические партии заявили, что у них есть планы по обретению независимости. Ну, у некоторых их нет. У нас есть. Но мы все согласились с тем, что независимо от того, получим ли мы независимость или сделаем что-то еще, это будет сделано в любом случае с соглашением об обороне с США", - ответил он на вопрос, будут ли закрыты базы США на острове в случае обретения Гренландией независимости. У США есть несколько военных баз на острове. Однако Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время находится там. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105291.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092493.html

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