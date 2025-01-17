В Госдуме назвали подписание договора с Ираном "броском на Юг"
Депутат Затулин назвал подписание договора о партнерстве с Ираном броском на Юг
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном является "броском на Юг", о котором грезили многие политики, заявил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин.
В настоящее время, по мнению парламентария, существует потребность в том, чтобы Россия и Иран "оперлись друг на друга" в региональных проблемах, именно поэтому график сегодняшнего однодневного визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана будет насыщенным.
"Я считаю, что это очень важно, чтобы новое руководство Ирана, которое демонстрирует понимание необходимости связи с Россией. Президент Масуд Пезешкиан уже дважды был в России. И вот сейчас специально вынесли для отдельного подписания, накануне всех будущих событий на следующей неделе, я имею в виду инаугурацию Трампа, подписание этого документа", - добавил депутат Госдумы.
По его словам, подписание нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном — это определенный сигнал всем, что отношения между Россией и Ираном не подвержены изменению конъюнктуры мировой политики.
"Отношения с Ираном в регионе для нас безальтернативны. Это мои убеждения… Сотрудничество между нами и Ираном, особенно в региональных вопросах, оно безальтернативно: когда дело касается Ближнего Востока, когда дело касается Южного Кавказа, Закавказья, когда дело касается выстраивания отношений с новыми независимыми государствами Средней Азии. Мы выступаем с Ираном в большинстве случаев как партнеры, а не как конкуренты", - сказал Затулин.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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