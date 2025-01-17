https://ria.ru/20250117/gosduma-1994205614.html

Волонтерам рассказали, как защититься при работе с нефтепродуктами

Волонтерам рассказали, как защититься при работе с нефтепродуктами - РИА Новости, 17.01.2025

Волонтерам рассказали, как защититься при работе с нефтепродуктами

Волонтерам при работе вблизи нефтепродуктов необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты, при этом не забывать своевременно менять... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:53:00+03:00

2025-01-17T14:53:00+03:00

2025-01-17T15:07:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Волонтерам при работе вблизи нефтепродуктов необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты, при этом не забывать своевременно менять перчатки и респираторы, а также исключить прямой контакт с мазутом, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами, подвергшимися вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута. "Сегодня наши волонтеры, не жалея себя, день за днем очищают берега Черноморского побережья от разлитых нефтепродуктов, спасая дельфинов и птиц. Я как врач не могу не предупредить о защите организма при работе вблизи нефтепродуктов и, конечно, о симптомах и первой помощи при интоксикации организма. Первое и самое важное - использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты - защитные костюмы, перчатки, резиновые сапоги, очки и респираторы, не путать с обычными медицинскими масками, респираторы должны быть высокой степени защиты. Прямой контакт с мазутом исключить, иначе ожогов и контактного аллергического дерматита не избежать. Подчеркну, что повторно спецодежду мы на себя не надеваем, а перчатки и респираторы меняем своевременно", - сказала Фролова. Парламентарий добавила, что всегда нужно стараться подходить к месту загрязнения с той стороны, куда дует ветер, чтобы избежать вдыхания паров мазута. Кроме того, по ее словам, желательно каждые два часа принимать сорбент во время работы и пить больше воды для нейтрализации токсического эффекта. Фролова уточнила, что если интоксикации, а, следовательно, плохого самочувствия, избежать не удалось, и есть такие симптомы, как кашель, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, слезотечение, учащение пульса, удушье, кожные реакции, то незамедлительно нужно обратиться за медицинской помощью. "Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше показаться врачу, потому как отравление мазутом может иметь отсроченное действие. До прихода медиков важно обеспечить больному приток свежего воздуха, освободить от стесняющей одежды для облегчения дыхания, согреть, дать теплое питье с сорбентом. Защита своего здоровья должна быть приоритетной задачей каждого, особенно когда речь идет о контакте с потенциально опасными веществами. Нужно помнить, что профилактика всегда лучше и легче, чем лечение", - заключила она. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

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https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

https://ria.ru/20250117/etap-1994124176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, керченский пролив, краснодарский край, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф, крушение двух танкеров в керченском проливе