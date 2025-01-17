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В Госдуме предупредили о последствиях размещения британских баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
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13:49 17.01.2025 (обновлено: 15:29 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/gosduma-1994189452.html
В Госдуме предупредили о последствиях размещения британских баз на Украине
В Госдуме предупредили о последствиях размещения британских баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
В Госдуме предупредили о последствиях размещения британских баз на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в случае размещения британских военных баз на территории Украины... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:49:00+03:00
2025-01-17T15:29:00+03:00
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в случае размещения британских военных баз на территории Украины они будут расцениваться как законные цели для нанесения ударов и уничтожения. Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. "Британия продолжает свой враждебный курс в отношении России. Но Россия, в отличие от порабощенных Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, нехватка политкорректности и неспособность уважительно относиться к другим народам и странам сыграют с Великобританией злую шутку и будут стоить ей утраты величественной приставки путем превращения в неприглядный остров.
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великобритания, михаил шеремет, украина, госдума рф, политика
Великобритания, Михаил Шеремет, Украина, Госдума РФ, Политика
В Госдуме предупредили о последствиях размещения британских баз на Украине

Депутат Шеремет: британские базы на Украине станут законными целями для ударов

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в случае размещения британских военных баз на территории Украины они будут расцениваться как законные цели для нанесения ударов и уничтожения.
Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной.
"Британия продолжает свой враждебный курс в отношении России. Но Россия, в отличие от порабощенных Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, нехватка политкорректности и неспособность уважительно относиться к другим народам и странам сыграют с Великобританией злую шутку и будут стоить ей утраты величественной приставки путем превращения в неприглядный остров.
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ВеликобританияМихаил ШереметУкраинаГосдума РФПолитика
 
 
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