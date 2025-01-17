https://ria.ru/20250117/gosduma-1994115654.html

В Госдуме предложили учитывать оценку по истории при поступлении в вуз

В Госдуме предложили учитывать оценку по истории при поступлении в вуз - РИА Новости, 17.01.2025

В Госдуме предложили учитывать оценку по истории при поступлении в вуз

Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T07:04:00+03:00

2025-01-17T07:04:00+03:00

2025-01-17T07:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением включить оценку по истории из школьного аттестата в результаты, которые учитываются при поступлении в вузы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается включить оценку по "Истории" из школьного аттестата в перечень результатов, учитываемых при поступлении в высшие учебные заведения, что станет важным шагом для реализации задач, обозначенных в Указе президента", - сказано в обращении. Кроме того, предлагается установить минимальный проходной балл по истории для поступления на определенные направления подготовки, что, по мнению депутата Госдумы, дополнительно подчеркнет значимость предмета. Как рассказал РИА Новости Аксененко, согласно данным Минобрнауки, лишь 12% российских выпускников сдают ЕГЭ по истории, и учитывая нагрузку школьников при подготовке к экзаменам и "зацикленность" на предметах, выбранных к сдаче, выходит, что около 88% молодежи очень слабо знают историю. Отдельно он отметил историю России, ведь именно новейшая история РФ изучается в 10 и 11 классах общеобразовательных школ. "При этом ученые озвучивают интересный факт: два поколения людей, не знающих историю своей страны, создают пропасть между ними и их "корнями" - рушат государство. Подтверждение именно этого факта мы видим сейчас на Украине. Люди, не знающие собственных корней и собственной истории, готовы дедов и прадедов своих продать за копейку (хотя, конечно, точнее сказать за цент), поскольку подвиги прошлого не имеют для них ни малейшего значения", - добавил парламентарий. Для решения этой проблемы, Аксёненко предлагает поднять статус предмета "История России" в школах и сделать оценку по нему обязательной для поступления на любую специальность в любой вуз. По его словам, пока нет возможности отменить ЕГЭ, нужно хотя бы по шагу приближаться к этой цели и принимать действительно важные решения, а конкурс аттестатов, который ушел с введением ЕГЭ, вместе с собой по сути забрал тот базовый набор знаний по всем предметам, который необходим детям просто для общего развития. "В бешеной подготовке к ЕГЭ школьники просто физически не успевают уделить время "ненужным" для поступления предметам. Об этом говорят и учителя, и родители. А потом в интернете мы смотрим для кого-то очень веселые ролики, где взрослые люди не могут ответить на вопросы, кто такой Сталин и когда началась Великая Отечественная война", - заключил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250113/ege-1993538990.html

https://ria.ru/20250112/ege-1993384662.html

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россия, украина, дмитрий чернышенко, госдума рф