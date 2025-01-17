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Суд оставил в силе приговор информатору госдепа США - РИА Новости, 17.01.2025
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07:49 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gosdep-1994117248.html
Суд оставил в силе приговор информатору госдепа США
Суд оставил в силе приговор информатору госдепа США - РИА Новости, 17.01.2025
Суд оставил в силе приговор информатору госдепа США
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, который осужден почти... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:49:00+03:00
2025-01-17T07:49:00+03:00
сша
россия
владивосток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
приморский краевой суд
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НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, который осужден почти на пять лет по статье о сотрудничестве с иностранным государство, сообщила РИА Новости представитель суда. Приморский краевой суд 1 ноября признал Шонова виновным по статье 275.1 УК РФ в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства. Ему назначено 4 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима и штраф в размере миллиона рублей, а также ограничение свободы на срок один год четыре месяца. У осужденного конфискованы более 400 тысяч рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления, отмечал суд. Защита Шонова обжаловала приговор. "Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменения", - сообщила представитель суда. МИД РФ 14 сентября 2023 года объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. Впоследствии в ФСБ сообщали, что работники посольства США убеждали информатора, что российские спецслужбы его не раскроют, а затем бросили на произвол судьбы.
https://ria.ru/20241227/lukin-1991630789.html
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сша, россия, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), приморский краевой суд
США, Россия, Владивосток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Приморский краевой суд
Суд оставил в силе приговор информатору госдепа США

Суд оставил в силе приговор осужденному во Владивостоке информатору госдепа США

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЭкс-сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов на заседании Приморского краевого суда
Экс-сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов на заседании Приморского краевого суда - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Экс-сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов на заседании Приморского краевого суда. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, который осужден почти на пять лет по статье о сотрудничестве с иностранным государство, сообщила РИА Новости представитель суда.
Приморский краевой суд 1 ноября признал Шонова виновным по статье 275.1 УК РФ в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства. Ему назначено 4 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима и штраф в размере миллиона рублей, а также ограничение свободы на срок один год четыре месяца. У осужденного конфискованы более 400 тысяч рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления, отмечал суд. Защита Шонова обжаловала приговор.
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"Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменения", - сообщила представитель суда.
МИД РФ 14 сентября 2023 года объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ.
Впоследствии в ФСБ сообщали, что работники посольства США убеждали информатора, что российские спецслужбы его не раскроют, а затем бросили на произвол судьбы.
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СШАРоссияВладивостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Приморский краевой суд
 
 
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