https://ria.ru/20250117/gorlovka-1994222940.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 17.01.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

Число раненных в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:47:00+03:00

2025-01-17T15:47:00+03:00

2025-01-17T21:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских нацистов ранены пять мирных жителей Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил о ранении трех мирных жителей из-за обстрела ВСУ городского жилого массива. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993845171.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины