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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 17.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
Число раненных в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:47:00+03:00
2025-01-17T15:47:00+03:00
2025-01-17T21:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских нацистов ранены пять мирных жителей Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил о ранении трех мирных жителей из-за обстрела ВСУ городского жилого массива. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993845171.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
Число раненных при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке выросло до пяти