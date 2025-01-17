https://ria.ru/20250117/glava-1994270075.html

Глава Приднестровья попросил Санду открыть путь газу из России

Глава Приднестровья попросил Санду открыть путь газу из России - РИА Новости, 17.01.2025

Глава Приднестровья попросил Санду открыть путь газу из России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майи Санду с просьбой открыть путь РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:50:00+03:00

2025-01-17T18:50:00+03:00

2025-01-17T18:50:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майи Санду с просьбой открыть путь газоснабжению ПМР из РФ. В среду Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил ранее в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. "Госпожа Санду, избавьте общественность от бесполезной риторики молдавских чиновников и исполните обещанное – откройте путь газоснабжению Приднестровья", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Лидер Приднестровья также обратил внимание на высказывание пресс-секретаря президента Молдавии Игоря Захарова, который слова лидера ПМР назвал "серьезном искажении реальности". "Если вдруг молдавским чиновникам неизвестно, то право поставлять природный газ есть не только у "Молдовагаз", но и у лицензированных в этой сфере посреднических организаций. Более того, в условиях действующего в Молдове режима ЧП допустимо совершение действий, выходящих за рамки текущего законодательства", - отметил Красносельский. Глава ПМР также рекомендовал представителям Кишинева "быть аккуратнее в высказываниях и словесной эквилибристикой не вводить в заблуждение общественность". "Еще один важный аспект, о котором кому-то удобно забыть: "Молдолвагаз" 28 декабря 2024 года официально уведомило "Тираспольтрансгаз" об обнулении поставок в Приднестровье природного газа. Автоматически включился лицензионный норматив. Попытки отвлечь людей от реального положения дел нелепы и бесполезны", - добавил Красносельский. Ранее Санду заявила, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, которое направлены на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Она также отметила, что власти Молдавии позволяют, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что в Кишиневе хотят, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994218280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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