Рейтинг@Mail.ru
Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:52 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/glava-1994155479.html
Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах
Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах - РИА Новости, 17.01.2025
Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах
Школьным учителям стоит чаще использовать песни в преподавании, дети лучше воспринимают информацию и усваивают смысл в такой форме, считает председатель жюри... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:52:00+03:00
2025-01-17T11:52:00+03:00
религия
россия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49736/42/497364269_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_0133a869ed411c268c42efa47a1ea4b2.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Школьным учителям стоит чаще использовать песни в преподавании, дети лучше воспринимают информацию и усваивают смысл в такой форме, считает председатель жюри фестиваля "Покровский собор", вице-президент Ассоциации бардов России Александр Мирзаян, по его словам, возрождение народов нередко начиналось с поэтической песни. V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в московском Гостином дворе 18-19 января 2025 года - в дни празднования Крещения Господня. По данным на сайте фестиваля, двухдневный музыкальный марафон посетят более 10 тысяч участников и гостей. "В трех-четырех гимназиях у моих знакомых (дети на уроках – ред.) проходили мои песни – "Гамлет (посвящение В. Высоцкому)" и "Одиссея". Дети по этим цитатам узнавали какие-то произведения - Данте, Шекспира, Пастернака - и складывали смысловой пазл. Это я к тому, что песню дети легче воспринимают - надо придумать методику, как из песни можно извлечь эти смыслы и преподавать больше через песню. Через песню человек приходит в поэзию... Стихи надо читать детям, но через песню ребенок это все усвоит гораздо лучше", - сказал Мирзаян в четверг на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он напомнил о книге философа Ивана Ильина "Поющее сердце", где, по его словам, сказано, что "в этом мире все делает песня". "Обратите внимание, что возрождение у многих народов начиналось с поэтической песни. Если мы хотим возрождения, у нас есть инструмент. Но важно, чтобы люди это понимали", - заключил председатель жюри. Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).
https://ria.ru/20250116/festival-1994066661.html
https://ria.ru/20250117/festival-1994151111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49736/42/497364269_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_064946f13ebc4f57e035bb9acd2bcbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, религия
Религия, Россия, Религия

Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПартитура
Партитура - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Школьным учителям стоит чаще использовать песни в преподавании, дети лучше воспринимают информацию и усваивают смысл в такой форме, считает председатель жюри фестиваля "Покровский собор", вице-президент Ассоциации бардов России Александр Мирзаян, по его словам, возрождение народов нередко начиналось с поэтической песни.
V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в московском Гостином дворе 18-19 января 2025 года - в дни празднования Крещения Господня. По данным на сайте фестиваля, двухдневный музыкальный марафон посетят более 10 тысяч участников и гостей.
"В трех-четырех гимназиях у моих знакомых (дети на уроках – ред.) проходили мои песни – "Гамлет (посвящение В. Высоцкому)" и "Одиссея". Дети по этим цитатам узнавали какие-то произведения - Данте, Шекспира, Пастернака - и складывали смысловой пазл. Это я к тому, что песню дети легче воспринимают - надо придумать методику, как из песни можно извлечь эти смыслы и преподавать больше через песню. Через песню человек приходит в поэзию... Стихи надо читать детям, но через песню ребенок это все усвоит гораздо лучше", - сказал Мирзаян в четверг на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Художественный руководитель фестиваля Покровский собор Алексей Витаков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Участники СВО выступят на фестивале авторской песни "Покровский собор"
16 января, 19:35
Он напомнил о книге философа Ивана Ильина "Поющее сердце", где, по его словам, сказано, что "в этом мире все делает песня".
"Обратите внимание, что возрождение у многих народов начиналось с поэтической песни. Если мы хотим возрождения, у нас есть инструмент. Но важно, чтобы люди это понимали", - заключил председатель жюри.
Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).
Мужчина играет на гитаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Победители фестиваля "Покровский собор" отправятся в бард-экспедицию
Вчера, 11:37
 
РелигияРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала