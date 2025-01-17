https://ria.ru/20250117/glava-1994155479.html

Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах

Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах - РИА Новости, 17.01.2025

Глава жюри музыкального фестиваля призвал чаще использовать песни в школах

Школьным учителям стоит чаще использовать песни в преподавании, дети лучше воспринимают информацию и усваивают смысл в такой форме, считает председатель жюри... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:52:00+03:00

2025-01-17T11:52:00+03:00

2025-01-17T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Школьным учителям стоит чаще использовать песни в преподавании, дети лучше воспринимают информацию и усваивают смысл в такой форме, считает председатель жюри фестиваля "Покровский собор", вице-президент Ассоциации бардов России Александр Мирзаян, по его словам, возрождение народов нередко начиналось с поэтической песни. V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в московском Гостином дворе 18-19 января 2025 года - в дни празднования Крещения Господня. По данным на сайте фестиваля, двухдневный музыкальный марафон посетят более 10 тысяч участников и гостей. "В трех-четырех гимназиях у моих знакомых (дети на уроках – ред.) проходили мои песни – "Гамлет (посвящение В. Высоцкому)" и "Одиссея". Дети по этим цитатам узнавали какие-то произведения - Данте, Шекспира, Пастернака - и складывали смысловой пазл. Это я к тому, что песню дети легче воспринимают - надо придумать методику, как из песни можно извлечь эти смыслы и преподавать больше через песню. Через песню человек приходит в поэзию... Стихи надо читать детям, но через песню ребенок это все усвоит гораздо лучше", - сказал Мирзаян в четверг на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он напомнил о книге философа Ивана Ильина "Поющее сердце", где, по его словам, сказано, что "в этом мире все делает песня". "Обратите внимание, что возрождение у многих народов начиналось с поэтической песни. Если мы хотим возрождения, у нас есть инструмент. Но важно, чтобы люди это понимали", - заключил председатель жюри. Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).

https://ria.ru/20250116/festival-1994066661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, религия