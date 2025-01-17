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Daily Mail опубликовала выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера - РИА Новости, 17.01.2025
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20:47 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gitler-1994292488.html
Daily Mail опубликовала выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера
Daily Mail опубликовала выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера - РИА Новости, 17.01.2025
Daily Mail опубликовала выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера
Британское издание Daily Mail по итогам журналистского расследования опубликовало в пятницу выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:47:00+03:00
2025-01-17T20:47:00+03:00
мюнхен
англия
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адольф гитлер
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британское издание Daily Mail по итогам журналистского расследования опубликовало в пятницу выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера. "Давно утерянные тайные дневники "английской подруги Гитлера" сегодня публикуются газетой Mail. Благодаря мировой издательской удаче дневник в кожаном переплете аристократки Юнити Митфорд открывает новые подробности о диктаторе, порицаемом во всем мире как главный злодей в истории, но которого она боготворила", - пишет газета. Издание утверждает, что эти записи никогда ранее не публиковались. Они будут представлены в серии публикаций. Газета пишет, что были предприняты все меры, чтобы подтвердить подлинность этих записей. Для этого их изучили эксперты по почерку, чернилам и бумаге. "Я уверен, что они подлинные", - приводит газета оценку историка и биографа Юнити Митфорд Дэвида Прайс-Джонса. Дневник Юнити охватывает период с 1935 по 1939 год и содержит хронику 139 встреч с Гитлером. Записи свидетельствуют о "растущей страсти" между Юнити и Гитлером, а также показывают, что она "почти наверняка вела активную половую жизнь, налаживая связи с ведущими нацистами в Германии". Как пишет Daily Mail, это заставляет задуматься о ее сексуальных отношениях с фюрером, который был старше ее на 25 лет. "В своем дневнике.... она скрывает свою бурную сексуальную жизнь под довольно очевидными кодами; например, под заполненными кружками и деталями промежутками между тем, когда она ложится спать, и тем, когда засыпает", - сказано в статье. Детали встречи с Гитлером она писала красными чернилам после их первой встречи в феврале 1935 года. Описывая первую встречу, она пишет, что это был "самый замечательный день" в ее жизни. Получив разрешение от родителей, Юнити Митфорд приехала в Мюнхен в 1934 году для изучения немецкого языка, однако она прежде всего хотела встретиться с Гитлером. Последняя запись в ее дневнике датирована 3 сентября 1939 года. Шокированная тем, что Англия и Германия будут воевать, она пришла в мюнхенский парк "Английский сад", где попыталась покончить собой, но выжила. После этого она вернулась в Великобританию, где скончалась в 1948 году в возрасте 33 лет.
https://ria.ru/20240504/nakhodka-1943795409.html
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мюнхен, англия, германия, адольф гитлер, в мире
Мюнхен, Англия, Германия, Адольф Гитлер, В мире
Daily Mail опубликовала выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера

Daily Mail опубликовала выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера Митфорд

© Getty Images / Daily Mirror / MirrorpixЮнити Митфорд. Февраль 1941
Юнити Митфорд. Февраль 1941 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Getty Images / Daily Mirror / Mirrorpix
Юнити Митфорд. Февраль 1941. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британское издание Daily Mail по итогам журналистского расследования опубликовало в пятницу выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера.
"Давно утерянные тайные дневники "английской подруги Гитлера" сегодня публикуются газетой Mail. Благодаря мировой издательской удаче дневник в кожаном переплете аристократки Юнити Митфорд открывает новые подробности о диктаторе, порицаемом во всем мире как главный злодей в истории, но которого она боготворила", - пишет газета.
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Издание утверждает, что эти записи никогда ранее не публиковались. Они будут представлены в серии публикаций.
Газета пишет, что были предприняты все меры, чтобы подтвердить подлинность этих записей. Для этого их изучили эксперты по почерку, чернилам и бумаге.
"Я уверен, что они подлинные", - приводит газета оценку историка и биографа Юнити Митфорд Дэвида Прайс-Джонса.
Дневник Юнити охватывает период с 1935 по 1939 год и содержит хронику 139 встреч с Гитлером. Записи свидетельствуют о "растущей страсти" между Юнити и Гитлером, а также показывают, что она "почти наверняка вела активную половую жизнь, налаживая связи с ведущими нацистами в Германии". Как пишет Daily Mail, это заставляет задуматься о ее сексуальных отношениях с фюрером, который был старше ее на 25 лет.
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"В своем дневнике.... она скрывает свою бурную сексуальную жизнь под довольно очевидными кодами; например, под заполненными кружками и деталями промежутками между тем, когда она ложится спать, и тем, когда засыпает", - сказано в статье.
Детали встречи с Гитлером она писала красными чернилам после их первой встречи в феврале 1935 года. Описывая первую встречу, она пишет, что это был "самый замечательный день" в ее жизни.
Получив разрешение от родителей, Юнити Митфорд приехала в Мюнхен в 1934 году для изучения немецкого языка, однако она прежде всего хотела встретиться с Гитлером. Последняя запись в ее дневнике датирована 3 сентября 1939 года. Шокированная тем, что Англия и Германия будут воевать, она пришла в мюнхенский парк "Английский сад", где попыталась покончить собой, но выжила. После этого она вернулась в Великобританию, где скончалась в 1948 году в возрасте 33 лет.
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