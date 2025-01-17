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"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 17.01.2025
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11:06 17.01.2025 (обновлено: 12:29 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/general-1994146118.html
"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 17.01.2025
"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если это позволят США, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью Der Spiegel. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:06:00+03:00
2025-01-17T12:29:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если это позволят США, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью Der Spiegel."Если Украина потерпит поражение, то это произойдет потому, что мы допустили это, потому что мы потерпели неудачу", — предупредил он.Ходжес также призвал США, Германию, Францию и Великобританию признать, что победа киевского режима и выход украинских сил к границам 1991 года входит в их стратегические интересы.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html
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в мире, украина, россия, сша, бен ходжес, нато, владимир путин, der spiegel
В мире, Украина, Россия, США, Бен Ходжес, НАТО, Владимир Путин, Der Spiegel
"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине

Генерал НАТО Ходжес: Украина потерпит поражение, если это позволят США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если это позволят США, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью Der Spiegel.
«
"Если Украина потерпит поражение, то это произойдет потому, что мы допустили это, потому что мы потерпели неудачу", — предупредил он.
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Ходжес также призвал США, Германию, Францию и Великобританию признать, что победа киевского режима и выход украинских сил к границам 1991 года входит в их стратегические интересы.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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