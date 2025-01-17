"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
Генерал НАТО Ходжес: Украина потерпит поражение, если это позволят США
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если это позволят США, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью Der Spiegel.
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"Если Украина потерпит поражение, то это произойдет потому, что мы допустили это, потому что мы потерпели неудачу", — предупредил он.
Ходжес также призвал США, Германию, Францию и Великобританию признать, что победа киевского режима и выход украинских сил к границам 1991 года входит в их стратегические интересы.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.