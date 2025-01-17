https://ria.ru/20250117/gaza-1994191878.html

ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня

ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня - РИА Новости, 17.01.2025

ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня

Израиль пытается сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа ударами по различным районам в Газе, заявило палестинское движение ХАМАС. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:56:00+03:00

2025-01-17T13:56:00+03:00

2025-01-17T14:13:00+03:00

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КАИР, 17 янв - РИА Новости. Израиль пытается сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа ударами по различным районам в Газе, заявило палестинское движение ХАМАС.Ранее агентство Safa передавало со ссылкой на гражданскую оборону Газы, что более 100 человек погибли в секторе Газа из-за израильских обстрелов после объявления о соглашении о прекращении огняВ заявлении ХАМАС говорится, что после объявления о соглашении о прекращении огня в секторе Газа Израиль интенсифицировал удары по различным частям палестинского анклава."Оккупация (Израиль - ред.) намеренно совершает эти массовые убийства, стремясь сорвать соглашение о прекращении огня", - подчеркивает движение.В заявлении ХАМАС призывает международное сообщество, ООН и все заинтересованные стороны принять срочные меры, чтобы остановить "терроризм" Израиля.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html

https://ria.ru/20250116/gaza-1993985848.html

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