https://ria.ru/20250117/gaz-1994296974.html

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ - РИА Новости, 17.01.2025

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

Взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в жилом двухэтажном доме в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:09:00+03:00

2025-01-17T21:09:00+03:00

2025-01-17T21:59:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в жилом двухэтажном доме в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, Богородский м.о., ул. Огарева, д. 15. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием кровли и обрушением межквартирной перегородки в многоквартирном двухэтажном жилом доме. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.В МЧС отметили, что в ликвидации возгорания участвуют 16 человек и пять единиц техники.

https://ria.ru/20241225/gaz-1991139245.html

нижегородская область

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Пожарные на месте взрыва газа в Богородске Нижегородской области https://t.me/bgtvnews Семерых спасли из пожара (https://t.me/rt_russian/227481) в Нижегородской области, один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС. В двухэтажном многоквартирном доме в Богородске произошёл взрыв газа. Загорелась крыша, и обрушились межквартирные перегородки. На месте работают спасатели. Видео: «Богородск ТВ». 2025-01-17T21:09 true PT0M30S

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происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)