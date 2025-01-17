https://ria.ru/20250117/gaz-1994223568.html

Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа

Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа - РИА Новости, 17.01.2025

Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа

Кишинев не должен мешать поставкам российского газа в Приднестровье, написал глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:51:00+03:00

2025-01-17T15:51:00+03:00

2025-01-17T16:01:00+03:00

вадим красносельский

дмитрий песков

молдавия

россия

кишинев

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970058596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_279b98ebe504c9225058c0eaa3f4c2f5.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Кишинев не должен мешать поставкам российского газа в Приднестровье, написал глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале."Уважаемая госпожа (президент Молдавии Майя. — Прим. ред.) Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье", — отметил политик.По словам главы ПМР, кишиневские чиновники преследуют цель еще больше усугубить энергетический кризис в Приднестровье после того, как удалось найти поставщика — молдавскую фирму с лицензией на транспортировку и поставку газа."Мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена", — подчеркнул Красносельский.В среду он заявил, что в скором будущем Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова поддерживать республику в вопросах голубого топлива.Энергетический кризис в ПМРС 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

https://ria.ru/20250116/pmr-1994050487.html

https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html

https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вадим красносельский, дмитрий песков, молдавия, россия, кишинев, газпром