Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Кишинев не должен мешать поставкам российского газа в Приднестровье, написал глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале.
"Уважаемая госпожа (президент Молдавии Майя. — Прим. ред.) Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье", — отметил политик.
В начале недели Санду заявила, что Кишинев не препятствует властям Приднестровья, пытающимся найти выход из энергетического кризиса.
По словам главы ПМР, кишиневские чиновники преследуют цель еще больше усугубить энергетический кризис в Приднестровье после того, как удалось найти поставщика — молдавскую фирму с лицензией на транспортировку и поставку газа.
"Мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена", — подчеркнул Красносельский.
В среду он заявил, что в скором будущем Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова поддерживать республику в вопросах голубого топлива.
Энергетический кризис в ПМР
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.
В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.