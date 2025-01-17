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Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа - РИА Новости, 17.01.2025
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15:51 17.01.2025 (обновлено: 16:01 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/gaz-1994223568.html
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа - РИА Новости, 17.01.2025
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа
Кишинев не должен мешать поставкам российского газа в Приднестровье, написал глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:51:00+03:00
2025-01-17T16:01:00+03:00
вадим красносельский
дмитрий песков
молдавия
россия
кишинев
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Кишинев не должен мешать поставкам российского газа в Приднестровье, написал глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале."Уважаемая госпожа (президент Молдавии Майя. — Прим. ред.) Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье", — отметил политик.По словам главы ПМР, кишиневские чиновники преследуют цель еще больше усугубить энергетический кризис в Приднестровье после того, как удалось найти поставщика — молдавскую фирму с лицензией на транспортировку и поставку газа."Мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена", — подчеркнул Красносельский.В среду он заявил, что в скором будущем Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова поддерживать республику в вопросах голубого топлива.Энергетический кризис в ПМРС 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250116/pmr-1994050487.html
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вадим красносельский, дмитрий песков, молдавия, россия, кишинев, газпром
Вадим Красносельский, Дмитрий Песков, Молдавия, Россия, Кишинев, Газпром

Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам российского газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Кишинев не должен мешать поставкам российского газа в Приднестровье, написал глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале.
"Уважаемая госпожа (президент Молдавии Майя. — Прим. ред.) Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье", — отметил политик.
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В начале недели Санду заявила, что Кишинев не препятствует властям Приднестровья, пытающимся найти выход из энергетического кризиса.

По словам главы ПМР, кишиневские чиновники преследуют цель еще больше усугубить энергетический кризис в Приднестровье после того, как удалось найти поставщика — молдавскую фирму с лицензией на транспортировку и поставку газа.
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"Мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена", — подчеркнул Красносельский.
В среду он заявил, что в скором будущем Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова поддерживать республику в вопросах голубого топлива.
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Энергетический кризис в ПМР

С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.
В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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Вадим КрасносельскийДмитрий ПесковМолдавияРоссияКишиневГазпром
 
 
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