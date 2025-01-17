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ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2025
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15:33 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gaz-1994219144.html
ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ
ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2025
ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ
Европейский союз в начале 2025 года закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) рекордными темпами, пишет Politico. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:33:00+03:00
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экономика
цены на нефть
россия
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александр новак
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Европейский союз в начале 2025 года закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) рекордными темпами, пишет Politico. "Европа покупает российский газ беспрецедентными темпами в 2025 году, тратя миллиарды долларов... Данные, собранные сырьевой аналитической компанией Kpler и проанализированные Politico, показывают, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тысячи метрических тонн сжиженного природного газа из России", - сообщается в статье. Такое значение стало рекордным по сравнению с 760,1 тысячи тонн за аналогичный период предыдущего года, говорится в материале. В 2023 году, согласно данным издания со ссылкой на Kpler, показатель составлял 598,2 тысячи, в 2022 году - 749,9 тысячи, а в 2021 году - 310 тысяч тонн. Как рассказал старший аналитик Kpler по СПГ Чарльз Костерус (Charles Costerousse), со второй половины декабря в регионе наступило похолодание, а ветрогенерация не достигла своего наивысшего уровня. По его словам, 95-96% российского СПГ, поставляемого в Европу, поступает с завода на Ямале. "Большинство этих объемов - долгосрочные контракты", - добавил Костерус. Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин 2" (9,6 миллиона тонн в год). Среди других экспортных заводов по сжижению газа – принадлежащие "Новатэку" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия по итогам 2024 года поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, как и годом ранее.
https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html
https://ria.ru/20250117/postavki-1994102112.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, ямал, александр новак, kpler, politico, ямал спг, транзит газа через украину
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Ямал, Александр Новак, Kpler, Politico, Ямал СПГ, транзит газа через Украину
ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ

Politico: ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Европейский союз в начале 2025 года закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) рекордными темпами, пишет Politico.
"Европа покупает российский газ беспрецедентными темпами в 2025 году, тратя миллиарды долларов... Данные, собранные сырьевой аналитической компанией Kpler и проанализированные Politico, показывают, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тысячи метрических тонн сжиженного природного газа из России", - сообщается в статье.
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Такое значение стало рекордным по сравнению с 760,1 тысячи тонн за аналогичный период предыдущего года, говорится в материале. В 2023 году, согласно данным издания со ссылкой на Kpler, показатель составлял 598,2 тысячи, в 2022 году - 749,9 тысячи, а в 2021 году - 310 тысяч тонн.
Как рассказал старший аналитик Kpler по СПГ Чарльз Костерус (Charles Costerousse), со второй половины декабря в регионе наступило похолодание, а ветрогенерация не достигла своего наивысшего уровня. По его словам, 95-96% российского СПГ, поставляемого в Европу, поступает с завода на Ямале. "Большинство этих объемов - долгосрочные контракты", - добавил Костерус.
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Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия по итогам 2024 года поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, как и годом ранее.
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