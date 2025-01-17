ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ
Politico: ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами
Компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Европейский союз в начале 2025 года закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) рекордными темпами, пишет Politico.
"Европа покупает российский газ беспрецедентными темпами в 2025 году, тратя миллиарды долларов... Данные, собранные сырьевой аналитической компанией Kpler и проанализированные Politico, показывают, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тысячи метрических тонн сжиженного природного газа из России", - сообщается в статье.
Такое значение стало рекордным по сравнению с 760,1 тысячи тонн за аналогичный период предыдущего года, говорится в материале. В 2023 году, согласно данным издания со ссылкой на Kpler, показатель составлял 598,2 тысячи, в 2022 году - 749,9 тысячи, а в 2021 году - 310 тысяч тонн.
Как рассказал старший аналитик Kpler по СПГ Чарльз Костерус (Charles Costerousse), со второй половины декабря в регионе наступило похолодание, а ветрогенерация не достигла своего наивысшего уровня. По его словам, 95-96% российского СПГ, поставляемого в Европу, поступает с завода на Ямале. "Большинство этих объемов - долгосрочные контракты", - добавил Костерус.
Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин 2" (9,6 миллиона тонн в год). Среди других экспортных заводов по сжижению газа – принадлежащие "Новатэку" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год.
Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия по итогам 2024 года поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, как и годом ранее.