https://ria.ru/20250117/gaz-1994120499.html
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума - РИА Новости, 17.01.2025
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума
Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:48:00+03:00
2025-01-17T08:48:00+03:00
2025-01-17T08:48:00+03:00
словакия
россия
венгрия
евросоюз
евростат
газпром
транзит газа через украину
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_c517ad7cb93bf14ce280a01f0249e799.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Объемы импорта Словакией российского природного газа в газообразной форме, то есть по трубопроводам, по итогам ноября достигли 151,2 миллиона евро – максимума с февраля 2023 года. При закупки за месяц выросли на 22%, а за год - больше чем на четверть. Всего за 11 месяцев прошлого года в Словакию по трубе поступило газа из России на 1,2 миллиарда евро - на 16% меньше, чем в 2023 году. Также российский трубопроводный газ покупают еще пять стран ЕС. Больше всего в ноябре импортировала Венгрия - на максимальные с начала года 257,6 миллиона евро. Рост в годовом выражении составил 9%, а в месячном - 12%. Греция купила газа на 163,7 миллиона евро - в 9,6 раза больше, чем год назад, и на 9,4% больше, чем в октябре. Словакия на третьей строчке, а следом расположилась Италия с 78,3 миллионами евро. Итальянцы за год нарастили покупки в 3,4 раза, а в сравнении с октябрем - сократили на 8,1%. Также российский газ импортировали Болгария - на 10,5 миллиона евро и Чехия – на 2,6 миллиона. Суммарно за январь-ноябрь страны ЕС приобрели у России трубопроводного природного газа на 6,7 миллиарда евро - что на 7,9% меньше, чем в 2023 году. Ранее в январе Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российский сжиженный природный газ (СПГ) в рамках 16-го пакета санкций. При этом некоторые из источников агентства указали, что санкции в отношении трубопроводного газа нецелесообразны, так как некоторые страны, в том числе Венгрия и Словакия, все еще полагаются на поставки от "Газпрома".
https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html
https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html
https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html
словакия
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_7ff3935d3610d688a299f363b53c017e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, венгрия, евросоюз, евростат, газпром, транзит газа через украину, в мире
Словакия, Россия, Венгрия, Евросоюз, Евростат, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума
Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12%