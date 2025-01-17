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Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума - РИА Новости, 17.01.2025
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08:48 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gaz-1994120499.html
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума - РИА Новости, 17.01.2025
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума
Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:48:00+03:00
2025-01-17T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Объемы импорта Словакией российского природного газа в газообразной форме, то есть по трубопроводам, по итогам ноября достигли 151,2 миллиона евро – максимума с февраля 2023 года. При закупки за месяц выросли на 22%, а за год - больше чем на четверть. Всего за 11 месяцев прошлого года в Словакию по трубе поступило газа из России на 1,2 миллиарда евро - на 16% меньше, чем в 2023 году. Также российский трубопроводный газ покупают еще пять стран ЕС. Больше всего в ноябре импортировала Венгрия - на максимальные с начала года 257,6 миллиона евро. Рост в годовом выражении составил 9%, а в месячном - 12%. Греция купила газа на 163,7 миллиона евро - в 9,6 раза больше, чем год назад, и на 9,4% больше, чем в октябре. Словакия на третьей строчке, а следом расположилась Италия с 78,3 миллионами евро. Итальянцы за год нарастили покупки в 3,4 раза, а в сравнении с октябрем - сократили на 8,1%. Также российский газ импортировали Болгария - на 10,5 миллиона евро и Чехия – на 2,6 миллиона. Суммарно за январь-ноябрь страны ЕС приобрели у России трубопроводного природного газа на 6,7 миллиарда евро - что на 7,9% меньше, чем в 2023 году. Ранее в январе Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российский сжиженный природный газ (СПГ) в рамках 16-го пакета санкций. При этом некоторые из источников агентства указали, что санкции в отношении трубопроводного газа нецелесообразны, так как некоторые страны, в том числе Венгрия и Словакия, все еще полагаются на поставки от "Газпрома".
https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html
https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html
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словакия, россия, венгрия, евросоюз, евростат, газпром, транзит газа через украину, в мире
Словакия, Россия, Венгрия, Евросоюз, Евростат, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума

Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12%

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
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Объемы импорта Словакией российского природного газа в газообразной форме, то есть по трубопроводам, по итогам ноября достигли 151,2 миллиона евро – максимума с февраля 2023 года. При закупки за месяц выросли на 22%, а за год - больше чем на четверть.
Всего за 11 месяцев прошлого года в Словакию по трубе поступило газа из России на 1,2 миллиарда евро - на 16% меньше, чем в 2023 году.
Также российский трубопроводный газ покупают еще пять стран ЕС. Больше всего в ноябре импортировала Венгрия - на максимальные с начала года 257,6 миллиона евро. Рост в годовом выражении составил 9%, а в месячном - 12%. Греция купила газа на 163,7 миллиона евро - в 9,6 раза больше, чем год назад, и на 9,4% больше, чем в октябре.
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Словакия на третьей строчке, а следом расположилась Италия с 78,3 миллионами евро. Итальянцы за год нарастили покупки в 3,4 раза, а в сравнении с октябрем - сократили на 8,1%. Также российский газ импортировали Болгария - на 10,5 миллиона евро и Чехия – на 2,6 миллиона.
Суммарно за январь-ноябрь страны ЕС приобрели у России трубопроводного природного газа на 6,7 миллиарда евро - что на 7,9% меньше, чем в 2023 году.
Ранее в январе Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российский сжиженный природный газ (СПГ) в рамках 16-го пакета санкций. При этом некоторые из источников агентства указали, что санкции в отношении трубопроводного газа нецелесообразны, так как некоторые страны, в том числе Венгрия и Словакия, все еще полагаются на поставки от "Газпрома".
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