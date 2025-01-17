Рейтинг@Mail.ru
ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gaz-1994104364.html
ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть
ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть - РИА Новости, 17.01.2025
ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть
Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам ноября прошлого года сократился почти на пятую часть - до минимума с августа,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T02:34:00+03:00
2025-01-17T02:34:00+03:00
экономика
россия
литва
нидерланды
евросоюз
евростат
транзит газа через украину
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802001442_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_5b72fc9e2544a8375b79b981a0ed3524.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам ноября прошлого года сократился почти на пятую часть - до минимума с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам ноября шесть стран ЕС, регулярно приобретающих СПГ у России, импортировали его на 592,2 миллиона евро, что на 18% меньше, чем в ноябре годом ранее, и на 16% меньше, чем в октябре. Суммарно за одиннадцать месяцев года страны ЕС купили у России СПГ на 6,3 миллиарда евро, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего российского сжиженного газа в ноябре импортировала Франция - на 240,5 миллиона евро, что на треть меньше, чем в октябре и на 8% меньше, чем год назад. Следом расположилась Испания с 232,6 миллиона евро, сократившая импорт за месяц на две трети и за год - на 11%. В тройку также вошли Нидерланды с 103,9 миллиона евро, которые импортировали на 11% больше, чем в октябре и на 12% меньше, чем год назад. Также РФ поставляла СПГ в Бельгию - на 14,6 миллиона (-81% за год, -80% за месяц), Литву - на 354,2 тысячи евро (+19% за год, рост вчетверо за месяц) и Эстонию - на 260,2 тысячи (-7% год, рост втрое за месяц). При этом, ноябрьские поставки Эстонии и Нидерландов достигли максимума с ноября 2023 года, а Литвы - максимума с февраля 2022 года. Литва тогда прекратила покупки в России, которые в месяц могли достигать нескольких десятков миллионов евро, а возобновила их спустя год, но уже в гораздо меньших объемах.
https://ria.ru/20250115/bloomberg-1993753527.html
https://ria.ru/20250109/spg-1992957838.html
россия
литва
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802001442_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_de7fccd0db3bdd597e38153d0f1e2e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, литва, нидерланды, евросоюз, евростат, транзит газа через украину
Экономика, Россия, Литва, Нидерланды, Евросоюз, Евростат, транзит газа через Украину
ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть

Евростат: импорт СПГ из России по итогам ноября сократился почти на пятую часть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПорт при СПГ-терминале в Свиноуйсьце
Порт при СПГ-терминале в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Порт при СПГ-терминале в Свиноуйсьце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам ноября прошлого года сократился почти на пятую часть - до минимума с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по итогам ноября шесть стран ЕС, регулярно приобретающих СПГ у России, импортировали его на 592,2 миллиона евро, что на 18% меньше, чем в ноябре годом ранее, и на 16% меньше, чем в октябре.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
ЕС рассматривает введение ограничений на российский СПГ, сообщает Блумберг
15 января, 01:38
Суммарно за одиннадцать месяцев года страны ЕС купили у России СПГ на 6,3 миллиарда евро, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Больше всего российского сжиженного газа в ноябре импортировала Франция - на 240,5 миллиона евро, что на треть меньше, чем в октябре и на 8% меньше, чем год назад. Следом расположилась Испания с 232,6 миллиона евро, сократившая импорт за месяц на две трети и за год - на 11%. В тройку также вошли Нидерланды с 103,9 миллиона евро, которые импортировали на 11% больше, чем в октябре и на 12% меньше, чем год назад.
Также РФ поставляла СПГ в Бельгию - на 14,6 миллиона (-81% за год, -80% за месяц), Литву - на 354,2 тысячи евро (+19% за год, рост вчетверо за месяц) и Эстонию - на 260,2 тысячи (-7% год, рост втрое за месяц).
При этом, ноябрьские поставки Эстонии и Нидерландов достигли максимума с ноября 2023 года, а Литвы - максимума с февраля 2022 года. Литва тогда прекратила покупки в России, которые в месяц могли достигать нескольких десятков миллионов евро, а возобновила их спустя год, но уже в гораздо меньших объемах.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Европа закупила рекордное количество СПГ у России в 2024 году
9 января, 15:38
 
ЭкономикаРоссияЛитваНидерландыЕвросоюзЕвростаттранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала