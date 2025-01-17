https://ria.ru/20250117/gaz-1994104364.html

ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть

ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть - РИА Новости, 17.01.2025

ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть

Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам ноября прошлого года сократился почти на пятую часть - до минимума с августа,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:34:00+03:00

2025-01-17T02:34:00+03:00

2025-01-17T02:34:00+03:00

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россия

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евросоюз

евростат

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам ноября прошлого года сократился почти на пятую часть - до минимума с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам ноября шесть стран ЕС, регулярно приобретающих СПГ у России, импортировали его на 592,2 миллиона евро, что на 18% меньше, чем в ноябре годом ранее, и на 16% меньше, чем в октябре. Суммарно за одиннадцать месяцев года страны ЕС купили у России СПГ на 6,3 миллиарда евро, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего российского сжиженного газа в ноябре импортировала Франция - на 240,5 миллиона евро, что на треть меньше, чем в октябре и на 8% меньше, чем год назад. Следом расположилась Испания с 232,6 миллиона евро, сократившая импорт за месяц на две трети и за год - на 11%. В тройку также вошли Нидерланды с 103,9 миллиона евро, которые импортировали на 11% больше, чем в октябре и на 12% меньше, чем год назад. Также РФ поставляла СПГ в Бельгию - на 14,6 миллиона (-81% за год, -80% за месяц), Литву - на 354,2 тысячи евро (+19% за год, рост вчетверо за месяц) и Эстонию - на 260,2 тысячи (-7% год, рост втрое за месяц). При этом, ноябрьские поставки Эстонии и Нидерландов достигли максимума с ноября 2023 года, а Литвы - максимума с февраля 2022 года. Литва тогда прекратила покупки в России, которые в месяц могли достигать нескольких десятков миллионов евро, а возобновила их спустя год, но уже в гораздо меньших объемах.

https://ria.ru/20250115/bloomberg-1993753527.html

https://ria.ru/20250109/spg-1992957838.html

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экономика, россия, литва, нидерланды, евросоюз, евростат, транзит газа через украину