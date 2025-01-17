https://ria.ru/20250117/fsb-1994139644.html
Появились кадры задержания украинского агента в Севастополе
Появились кадры задержания украинского агента в Севастополе - РИА Новости, 17.01.2025
Появились кадры задержания украинского агента в Севастополе
ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, передавшего для военной разведки Украины данные о военных объектах. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:30:00+03:00
2025-01-17T10:30:00+03:00
2025-01-17T10:30:00+03:00
севастополь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, передавшего для военной разведки Украины данные о военных объектах. На кадрах сотрудники задерживают мужчину, который находился на посту ДПС, затем его доставляют в здание Ленинского районного суда Севастополя и помещают в клетку зала заседаний. При досмотре личного автомобиля задержанного был обнаружен свернутый флаг Украины. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html
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Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО
Задержан житель Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщила ФСБ. Заведено дело о госизмене.
2025-01-17T10:30
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севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Севастополь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появились кадры задержания украинского агента в Севастополе
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Севастополе