https://ria.ru/20250117/fsb-1994139644.html

Появились кадры задержания украинского агента в Севастополе

Появились кадры задержания украинского агента в Севастополе - РИА Новости, 17.01.2025

Появились кадры задержания украинского агента в Севастополе

ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, передавшего для военной разведки Украины данные о военных объектах. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:30:00+03:00

2025-01-17T10:30:00+03:00

2025-01-17T10:30:00+03:00

севастополь

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, передавшего для военной разведки Украины данные о военных объектах. На кадрах сотрудники задерживают мужчину, который находился на посту ДПС, затем его доставляют в здание Ленинского районного суда Севастополя и помещают в клетку зала заседаний. При досмотре личного автомобиля задержанного был обнаружен свернутый флаг Украины. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам.

https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html

севастополь

украина

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Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО Задержан житель Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщила ФСБ. Заведено дело о госизмене. 2025-01-17T10:30 true PT0M44S

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севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность