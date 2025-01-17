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Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой - РИА Новости, 17.01.2025
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой
Жителя Брянской области задержали по подозрению в сотрудничестве с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, он склонял участников спецоперации... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:01:00+03:00
2025-01-17T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Жителя Брянской области задержали по подозрению в сотрудничестве с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, он склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "Фигурант с конца декабря 2022 года по октябрь 2024 года установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, заключающейся в поиске и склонении участвующих в проведении специальной военной операции военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к переходу на сторону противника путем сдачи в плен", – говорится в сообщении. По информации УФСБ, фигурант задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ведется следствие.
https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html
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россия, брянская область, министерство обороны украины, происшествия
Россия, Брянская область, Министерство обороны Украины, Происшествия
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой
В Брянской области задержан подозреваемый в сотрудничестве с ГУР МО Украины