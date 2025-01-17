Рейтинг@Mail.ru
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 17.01.2025 (обновлено: 10:02 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/fsb-1994135142.html
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой - РИА Новости, 17.01.2025
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой
Жителя Брянской области задержали по подозрению в сотрудничестве с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, он склонял участников спецоперации... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:01:00+03:00
2025-01-17T10:02:00+03:00
россия
брянская область
министерство обороны украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Жителя Брянской области задержали по подозрению в сотрудничестве с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, он склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "Фигурант с конца декабря 2022 года по октябрь 2024 года установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, заключающейся в поиске и склонении участвующих в проведении специальной военной операции военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к переходу на сторону противника путем сдачи в плен", – говорится в сообщении. По информации УФСБ, фигурант задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ведется следствие.
https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, министерство обороны украины, происшествия
Россия, Брянская область, Министерство обороны Украины, Происшествия
Жителя Брянской области заподозрили в сотрудничестве с украинской разведкой

В Брянской области задержан подозреваемый в сотрудничестве с ГУР МО Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Жителя Брянской области задержали по подозрению в сотрудничестве с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, он склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Фигурант с конца декабря 2022 года по октябрь 2024 года установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, заключающейся в поиске и склонении участвующих в проведении специальной военной операции военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к переходу на сторону противника путем сдачи в плен", – говорится в сообщении.
По информации УФСБ, фигурант задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ведется следствие.
Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
29 декабря 2024, 09:52
 
РоссияБрянская областьМинистерство обороны УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала