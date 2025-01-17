Рейтинг@Mail.ru
"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/frantsiya-1994224131.html
"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО
"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО - РИА Новости, 17.01.2025
"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО
Франция считает "агрессивным" якобы наведение российских ПВО на французский самолет-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем, об этом министр... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:53:00+03:00
2025-01-17T15:53:00+03:00
в мире
балтийское море
франция
себастьян лекорню
нато
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_8398a5556cab67c682df839c43253b8e.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Франция считает "агрессивным" якобы наведение российских ПВО на французский самолет-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем, об этом министр обороны Себастьян Лекорню заявил в соцсети X."Эти агрессивные действия России неприемлемы", — написал он.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных заявило, что самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром. По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства.Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием.Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.
https://ria.ru/20250117/samolet-1994219344.html
https://ria.ru/20241023/zaharova-1979602690.html
балтийское море
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f816a62861446327627ca6c59477362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, франция, себастьян лекорню, нато, вооруженные силы украины, россия
В мире, Балтийское море, Франция, Себастьян Лекорню, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО

Лекорню назвал агрессивным наведение ПВО РФ на французский самолет-разведчик

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Франция считает "агрессивным" якобы наведение российских ПВО на французский самолет-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем, об этом министр обороны Себастьян Лекорню заявил в соцсети X.
"Эти агрессивные действия России неприемлемы", — написал он.
Самолет морской разведки Atlantique 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Во Франции пожаловались на наведение радара ПВО России на самолет-разведчик
Вчера, 15:33
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных заявило, что самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром. По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства.
Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием.
Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Захарова напомнила Лекорню, чем заканчивались попытки сдержать Россию
23 октября 2024, 16:26
 
В миреБалтийское мореФранцияСебастьян ЛекорнюНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала