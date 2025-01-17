"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО
Лекорню назвал агрессивным наведение ПВО РФ на французский самолет-разведчик
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Франция считает "агрессивным" якобы наведение российских ПВО на французский самолет-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем, об этом министр обороны Себастьян Лекорню заявил в соцсети X.
"Эти агрессивные действия России неприемлемы", — написал он.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных заявило, что самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром. По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства.
Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием.
Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.
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