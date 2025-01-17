https://ria.ru/20250117/frantsiya-1994224131.html

"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО

"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО - РИА Новости, 17.01.2025

"Действия неприемлемы": во Франции испугались российской ПВО

Франция считает "агрессивным" якобы наведение российских ПВО на французский самолет-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем, об этом министр... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:53:00+03:00

2025-01-17T15:53:00+03:00

2025-01-17T15:53:00+03:00

в мире

балтийское море

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себастьян лекорню

нато

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Франция считает "агрессивным" якобы наведение российских ПВО на французский самолет-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем, об этом министр обороны Себастьян Лекорню заявил в соцсети X."Эти агрессивные действия России неприемлемы", — написал он.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на французских военных заявило, что самолет ВМС Франции во время полета над Балтийским морем предположительно был "подсвечен" российским радаром. По их данным, самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани, на его борту находился журналист агентства.Представитель французского генштаба полковник Гийом Верне выразил мнение, что факт "подсветки" радаром самолетов, действующих в международных водах, является "агрессивным" действием.Военные и политики западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес действий России в отношении их боевых самолетов в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтикой и Черным морем, впоследствии же выяснялось, что ситуации были спровоцированы агрессивным поведением самих западных военных. В Москве не раз отмечали, что самолеты стран НАТО напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания киевскому режиму.

https://ria.ru/20250117/samolet-1994219344.html

https://ria.ru/20241023/zaharova-1979602690.html

балтийское море

франция

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в мире, балтийское море, франция, себастьян лекорню, нато, вооруженные силы украины, россия