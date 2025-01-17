https://ria.ru/20250117/fitso-1994309693.html

Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе

Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе - РИА Новости, 17.01.2025

Фицо предложил Зеленскому встретиться на форуме в Давосе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что предложил Владимиру Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:51:00+03:00

2025-01-17T22:51:00+03:00

2025-01-17T22:51:00+03:00

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всемирный экономический форум в давосе

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БРАТИСЛАВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что предложил Владимиру Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "В (телефонном - ред.) разговоре я проинформировал немецкого канцлера (Олафа Шольца - ред.) о том, что уже несколько дней мы предлагаем, чтобы совместная встреча с Зеленским состоялась во вторник (21 января - ред.) вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать. Зеленский, кроме инфантильного приглашения в Киев, пока на это предложение не отреагировал", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.Ранее Фицо в открытом письме к Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей территории в Европу. Премьер при этом отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. В ответ на это Зеленский в развязной форме позвал Фицо приехать в Киев 17 января. В пятницу Фицо находился в республике, у него были рабочие мероприятия в Словакии. Он сообщал, что дата для встречи с Зеленским подбирается. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил ранее РИА Новости, что Зеленский пригласил премьера Фицо в Киев таким образом, будто предложил выпить пива, что недопустимо в дипломатии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994116785.html

https://ria.ru/20250116/pokushenie-1994016433.html

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