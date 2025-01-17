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Свердловские студенты помогут производственным компаниям с фирменным стилем - РИА Новости, 17.01.2025
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Твой бизнес
 
19:05 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/firstil-1994274016.html
Свердловские студенты помогут производственным компаниям с фирменным стилем
Свердловские студенты помогут производственным компаниям с фирменным стилем - РИА Новости, 17.01.2025
Свердловские студенты помогут производственным компаниям с фирменным стилем
Студенты Свердловской области создадут элементы фирменного стиля для производственных предприятий и для мастеров народных художественных промыслов в рамках... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:05:00+03:00
2025-01-17T19:05:00+03:00
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свердловская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Студенты Свердловской области создадут элементы фирменного стиля для производственных предприятий и для мастеров народных художественных промыслов в рамках "ФабрикаPRO.Концепт" и "ФабрикаPRO. НХП", сообщает пресс-служба правительства региона. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес") расширяет работу со студентами. Проект "Фабрика.PRO" помогает выращивать новые кадры для креативной экономики. Сам проект был запущен в 2023 году, а в прошлом году его итогом стали новые брендбуки для шести региональных предприятий. Всего порядка 60 учащихся высших и средних специальных учебных заведений попробовали себя в роли дизайнеров. По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, губернатор региона Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал то, что экономику двигает образование. Власти плотно работают с учебными заведениями, чтобы кадровый потолок не мешал развитию перспективных отраслей. Создание новых кадров для креативной экономики отвечает задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250117/msp-1994248088.html
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твой бизнес – новости, свердловская область, евгений куйвашев
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Свердловская область, Евгений Куйвашев
Свердловские студенты помогут производственным компаниям с фирменным стилем

Студенты Свердловской области помогут производственным компаниям с фирстилем

© РИА Новости / Алексей КуденкоЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Екатеринбург. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Студенты Свердловской области создадут элементы фирменного стиля для производственных предприятий и для мастеров народных художественных промыслов в рамках "ФабрикаPRO.Концепт" и "ФабрикаPRO. НХП", сообщает пресс-служба правительства региона.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес") расширяет работу со студентами. Проект "Фабрика.PRO" помогает выращивать новые кадры для креативной экономики.
Самара - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Численность субъектов МСП в Самарской области выросла на 27,4% за пять лет
Вчера, 17:38
Сам проект был запущен в 2023 году, а в прошлом году его итогом стали новые брендбуки для шести региональных предприятий. Всего порядка 60 учащихся высших и средних специальных учебных заведений попробовали себя в роли дизайнеров.
По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, губернатор региона Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал то, что экономику двигает образование. Власти плотно работают с учебными заведениями, чтобы кадровый потолок не мешал развитию перспективных отраслей.
Создание новых кадров для креативной экономики отвечает задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Порядка 300 млн рублей направят на выплаты по соцконтрактам в Подмосковье
Вчера, 13:25
 
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