https://ria.ru/20250117/festival-1994264085.html

Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м

Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м - РИА Новости, 17.01.2025

Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м

В 2026 году возможно появление отдельного детско-юношеского фестиваля "Покровский собор – дети", заявил в четверг руководитель фестиваля авторской песни... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:31:00+03:00

2025-01-17T18:31:00+03:00

2025-01-17T18:31:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В 2026 году возможно появление отдельного детско-юношеского фестиваля "Покровский собор – дети", заявил в четверг руководитель фестиваля авторской песни "Покровский собор", поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков. V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в московском Гостином дворе 18-19 января 2025 года - в дни празднования Крещения Господня. По данным на сайте фестиваля, двухдневный музыкальный марафон посетят более 10 тысяч участников и гостей. "Мы получили больше тысячи творческий работ (заявок – ред.) – это только в авторской песне. Есть еще номинация "Поэзия", а там – больше двух тысяч. Число растет. Самое важное, что очень много включилось молодежи, будет огромный детско-юношеский конкурс. У нас будет отдельный день для конкурса детско-юношеской направленности. Раньше такого не было. Думаю, что на следующий год мы сделаем (фестиваль – ред.) "Покровский собор – дети", - сказал Витаков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).

https://ria.ru/20250116/festival-1994066661.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия