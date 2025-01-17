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Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м - РИА Новости, 17.01.2025
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Религия
 
18:31 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/festival-1994264085.html
Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м
Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м - РИА Новости, 17.01.2025
Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м
В 2026 году возможно появление отдельного детско-юношеского фестиваля "Покровский собор – дети", заявил в четверг руководитель фестиваля авторской песни... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:31:00+03:00
2025-01-17T18:31:00+03:00
религия
религия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В 2026 году возможно появление отдельного детско-юношеского фестиваля "Покровский собор – дети", заявил в четверг руководитель фестиваля авторской песни "Покровский собор", поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков. V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в московском Гостином дворе 18-19 января 2025 года - в дни празднования Крещения Господня. По данным на сайте фестиваля, двухдневный музыкальный марафон посетят более 10 тысяч участников и гостей. "Мы получили больше тысячи творческий работ (заявок – ред.) – это только в авторской песне. Есть еще номинация "Поэзия", а там – больше двух тысяч. Число растет. Самое важное, что очень много включилось молодежи, будет огромный детско-юношеский конкурс. У нас будет отдельный день для конкурса детско-юношеской направленности. Раньше такого не было. Думаю, что на следующий год мы сделаем (фестиваль – ред.) "Покровский собор – дети", - сказал Витаков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).
https://ria.ru/20250116/festival-1994066661.html
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религия
Религия, Религия

Музыкальный фестиваль "Покровский собор - дети" может появиться в 2026-м

© Ольга ЛипичАнсамбль "Тибитет" на первом фестивале "Покровский собор" в Гостином дворе
Ансамбль Тибитет на первом фестивале Покровский собор в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Ольга Липич
Ансамбль "Тибитет" на первом фестивале "Покровский собор" в Гостином дворе
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В 2026 году возможно появление отдельного детско-юношеского фестиваля "Покровский собор – дети", заявил в четверг руководитель фестиваля авторской песни "Покровский собор", поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков.
V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в московском Гостином дворе 18-19 января 2025 года - в дни празднования Крещения Господня. По данным на сайте фестиваля, двухдневный музыкальный марафон посетят более 10 тысяч участников и гостей.
"Мы получили больше тысячи творческий работ (заявок – ред.) – это только в авторской песне. Есть еще номинация "Поэзия", а там – больше двух тысяч. Число растет. Самое важное, что очень много включилось молодежи, будет огромный детско-юношеский конкурс. У нас будет отдельный день для конкурса детско-юношеской направленности. Раньше такого не было. Думаю, что на следующий год мы сделаем (фестиваль – ред.) "Покровский собор – дети", - сказал Витаков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).
Художественный руководитель фестиваля Покровский собор Алексей Витаков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Участники СВО выступят на фестивале авторской песни "Покровский собор"
16 января, 19:35
 
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