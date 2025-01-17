https://ria.ru/20250117/festival-1994151111.html

Победители фестиваля "Покровский собор" отправятся в бард-экспедицию

Победители фестиваля "Покровский собор" отправятся в бард-экспедицию - РИА Новости, 17.01.2025

Победители фестиваля "Покровский собор" отправятся в бард-экспедицию

Финалисты стартующего 18 января в Москве V всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии "Покровский собор" в нынешнем году посетят десять бард-фестивалей,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Финалисты стартующего 18 января в Москве V всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии "Покровский собор" в нынешнем году посетят десять бард-фестивалей, заявил в четверг художественный руководитель фестиваля, поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков. "Мы выиграли грант на бард-экспедицию и десять финалистов мы повезем на десять лучших бард-фестивалей страны. Будет сформирована бригада, она так и называется "Бард-экспедиция. Быстрый старт", - рассказал Витаков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной фестивалю "Покровский собор". Он отметил, что проект бард-экспедиции адресован "исключительно для молодежи". "Всегда важно, когда художник или поэт реагирует на время, в котором он живет. А нам выпало сложное время, мы уже несколько жизней прожили. Поющий человек (своим творчеством – ред.) должен дать осознать своему народу, что он - свободный, суверенный", - сказал, в свою очередь, поэт, заслуженный деятель искусств РФ член Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Владислав Маленко. "Покровский собор" пройдет в московском Гостином дворе 18-19 января - в дни празднования Крещения Господня. Фестиваль посетят более 10 тысяч участников и гостей. Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, религия