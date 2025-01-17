https://ria.ru/20250117/etika-1994242690.html

ЕР не нашла нарушений этики в ответах депутата Саковича жителям Марий Эл

ЕР не нашла нарушений этики в ответах депутата Саковича жителям Марий Эл - РИА Новости, 17.01.2025

ЕР не нашла нарушений этики в ответах депутата Саковича жителям Марий Эл

Президиум политсовета Марийского регионального отделения "Единой России" не нашел нарушений этических норм в вызвавших скандал комментариях депутата городского... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:21:00+03:00

2025-01-17T17:21:00+03:00

2025-01-17T17:21:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Президиум политсовета Марийского регионального отделения "Единой России" не нашел нарушений этических норм в вызвавших скандал комментариях депутата городского собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича при общении в соцсетях с жителями региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения. Ранее в местных Telegram-каналах были размещены скриншоты со страницы депутата от ЕР Саковича в соцсети "ВКонтакте", где он в общении с подписчицами, жаловавшимися ему на рост цен на продукты, использовал такие слова, как "хабалки", советовал им "биться головой об стенку" и назвал их комментарии "тупыми". Корреспондент РИА Новости убедился, что данные сообщения действительно размещены на странице депутата в соцсети "ВКонтакте". В региональном отделении ЕР агентству сообщили, что "дело" Саковича рассмотрят на заседании президиума регионального политсовета партии. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения ЕР, к ним поступило два обращения граждан по инциденту, связанному с депутатом Саковичем, после чего была проведена независимая лингвистическая экспертиза его высказываний в соцсетях. "Согласно заключению Центра судебной экспертизы, высказывания А.В. Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающим честь и достоинство личности, а также не являются "уничижительными характеристиками" личности, поскольку не имеют и не несут такой смысловой нагрузки ни в прямом, ни в переносном смысле", - заявили в пресс-службе регионального отделения партии. Представленные документы рассмотрели на заседании президиума регионального политического совета. "На основании заключения эксперта президиумом регионального политического совета Марийского регионального отделения было принято решение о не привлечении А.В. Саковича к партийным взысканиям за отсутствием нарушения этических норм партии", - подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, добавили в Марийском региональном отделении ЕР, "для профилактики некорректного поведения в социальных сетях" с депутатами и активистами партии "провели образовательные мероприятия". Как сообщается на сайте ЕР, Андрей Валериевич Сакович состоит в партии "Единая Россия" с 2022 года, является членом политсовета партии в городе Йошкар-Ола.

https://ria.ru/20241216/gosduma-1989541957.html

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йошкар-ола

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, йошкар-ола, единая россия