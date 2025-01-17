https://ria.ru/20250117/etap-1994124176.html

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 17.01.2025

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:18:00+03:00

2025-01-17T09:18:00+03:00

2025-01-17T09:40:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

тамань (станица)

роман старовойт

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной, необходимо не допустить застывания в шланголинии. После того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45°, мы сможем перейти к следующему этапу – откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи", – приводят слова министра в пресс-службе. В Минтрансе РФ отметили, что специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера "Волгонефть-239". Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

https://ria.ru/20250116/aksenov-1994082622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, керченский пролив, тамань (станица), роман старовойт, крушение двух танкеров в керченском проливе