https://ria.ru/20250117/estoniya-1994098761.html

СМИ: Эстония разрешит реагировать на угрозы в особой экономической зоне

СМИ: Эстония разрешит реагировать на угрозы в особой экономической зоне - РИА Новости, 17.01.2025

СМИ: Эстония разрешит реагировать на угрозы в особой экономической зоне

Власти Эстонии внесут поправки в законодательство, которые разрешат военным реагировать на угрозы с применением силы в морской исключительной экономической... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T00:11:00+03:00

2025-01-17T00:11:00+03:00

2025-01-17T00:11:00+03:00

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ханно певкур

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Эстонии внесут поправки в законодательство, которые разрешат военным реагировать на угрозы с применением силы в морской исключительной экономической зоне, сообщает местная газета Postimees со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Ранее в декабре газета сообщала, что МВД Эстонии заявило о возможном пересмотре норм морского права после инцидентов с повреждениями кабелей. "Чтобы быстро и адекватно отреагировать на ситуацию, мы вносим изменения в законодательство. В случае возникновения угрозы Эстония может отреагировать на всей своей морской территории, включая исключительную экономическую зону", - приводит слова Певкура газета. По словам министра, в случае возникновения угрозы в первую очередь связь установят с капитаном приближающегося судна, которого попросят изменить курс или предложат пришвартоваться. Однако в случае необходимости применения силы глава минобороны Эстонии должен будет дать соответствующее разрешение. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщила ранее финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют уголовное дело о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководит расследованием центральная криминальная полиция Финляндии. Еще три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель, компании Citic Telecom, поврежден.

https://ria.ru/20250114/estonija-1993605313.html

https://ria.ru/20250109/nato-1992892052.html

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в мире, эстония, финляндия, острова кука, ханно певкур