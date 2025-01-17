СМИ: Эстония разрешит реагировать на угрозы в особой экономической зоне
Postimees: Эстония разрешит военным реагировать на угрозы силой в морской зоне
© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
© AP Photo / Liis Treimann
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Эстонии внесут поправки в законодательство, которые разрешат военным реагировать на угрозы с применением силы в морской исключительной экономической зоне, сообщает местная газета Postimees со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
Ранее в декабре газета сообщала, что МВД Эстонии заявило о возможном пересмотре норм морского права после инцидентов с повреждениями кабелей.
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"Чтобы быстро и адекватно отреагировать на ситуацию, мы вносим изменения в законодательство. В случае возникновения угрозы Эстония может отреагировать на всей своей морской территории, включая исключительную экономическую зону", - приводит слова Певкура газета.
По словам министра, в случае возникновения угрозы в первую очередь связь установят с капитаном приближающегося судна, которого попросят изменить курс или предложат пришвартоваться. Однако в случае необходимости применения силы глава минобороны Эстонии должен будет дать соответствующее разрешение.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщила ранее финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют уголовное дело о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководит расследованием центральная криминальная полиция Финляндии.
Еще три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель, компании Citic Telecom, поврежден.