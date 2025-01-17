https://ria.ru/20250117/estonija-1994137600.html

Министр образования Эстонии призвала упразднить институт "негров"

Министр образования Эстонии призвала упразднить институт "негров" - РИА Новости, 17.01.2025

Министр образования Эстонии призвала упразднить институт "негров"

Министр образования и науки Эстонии, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас призвала упразднить в стране категорию лиц без гражданства в течение... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:17:00+03:00

2025-01-17T10:17:00+03:00

2025-01-17T10:56:00+03:00

в мире

эстония

латвия

женева (город)

сергей вершинин

филиппо гранди

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148606/52/1486065238_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0e46627a12f20eaba169b7dfbefab4a3.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр образования и науки Эстонии, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас призвала упразднить в стране категорию лиц без гражданства в течение ближайших 10 лет. В Эстонии, а также в соседней Латвии после обретения ими независимости в 1991 году гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в этих республиках до 1940 года. Остальные получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамены на знание государственного языка и ответить на нем на вопросы по основам конституции и закону о гражданстве. В последние годы Эстония неоднократно подвергалась критике за большое число "неграждан". На местном сленге эту категорию жителей в республике называют "неграми", намекая на дискриминационный характер закона о гражданстве. "Нам важно начать решать этот вопрос. В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством. Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии", - приводит слова Каллас эстонская телерадиокомпания ERR. Отмечается, что эта инициатива получила поддержку со стороны коалиционных партнеров. При этом глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил за упрощенное получение эстонского гражданства, тогда как премьер-министр страны Кристен Михал выступил против предоставления этой категории лиц "гражданства со скидкой". По данным ERR, в 2024 году в Эстонии насчитывалось около 60 тысяч лиц без гражданства, среди них 46% составляют люди старше 60 лет. В 2023 году заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин во время встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Женеве подчеркнул важность внимания ООН к проблеме безгражданства в Прибалтике. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также ранее заявлял, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.

https://ria.ru/20250114/estonija-1993605313.html

https://ria.ru/20240603/estoniya-1950211278.html

эстония

латвия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстония, латвия, женева (город), сергей вершинин, филиппо гранди, сергей лавров, оон