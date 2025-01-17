Министр образования Эстонии призвала упразднить институт "негров"
Министр образования Эстонии призвала упразднить институт "негров" за десять лет
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр образования и науки Эстонии, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас призвала упразднить в стране категорию лиц без гражданства в течение ближайших 10 лет.
В Эстонии, а также в соседней Латвии после обретения ими независимости в 1991 году гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в этих республиках до 1940 года. Остальные получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамены на знание государственного языка и ответить на нем на вопросы по основам конституции и закону о гражданстве. В последние годы Эстония неоднократно подвергалась критике за большое число "неграждан". На местном сленге эту категорию жителей в республике называют "неграми", намекая на дискриминационный характер закона о гражданстве.
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"Нам важно начать решать этот вопрос. В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством. Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии", - приводит слова Каллас эстонская телерадиокомпания ERR.
Отмечается, что эта инициатива получила поддержку со стороны коалиционных партнеров. При этом глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил за упрощенное получение эстонского гражданства, тогда как премьер-министр страны Кристен Михал выступил против предоставления этой категории лиц "гражданства со скидкой".
По данным ERR, в 2024 году в Эстонии насчитывалось около 60 тысяч лиц без гражданства, среди них 46% составляют люди старше 60 лет. В 2023 году заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин во время встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Женеве подчеркнул важность внимания ООН к проблеме безгражданства в Прибалтике. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также ранее заявлял, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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