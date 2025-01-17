Рейтинг@Mail.ru
В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 17.01.2025 (обновлено: 19:01 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/erevan-1994270710.html
В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван
В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван - РИА Новости, 17.01.2025
В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван
Самолет, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод, предварительной причиной стала неисправность системы кондиционирования, пострадавших... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:50:00+03:00
2025-01-17T19:01:00+03:00
армения
происшествия
ереван
ставропольский край
минеральные воды
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839670179_0:251:3064:1975_1920x0_80_0_0_70287f12a33de656d1020f507a78fbda.jpg
ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Самолет, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод, предварительной причиной стала неисправность системы кондиционирования, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС Ставропольского края."Аэропорт города Минеральные Воды. По предварительной причине (неисправность системы кондиционирования) совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings "Минеральные Воды - Ереван". На борту - 86 пассажиров, четыре члена экипажа", - говорится в сообщении.Погибших и пострадавших, как уточняется, нет.
https://ria.ru/20250117/koreja-1994144700.html
армения
ереван
ставропольский край
минеральные воды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839670179_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_87d840c3f59f86d87a692673b303f2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, происшествия, ереван, ставропольский край, минеральные воды, россия
Армения, Происшествия, Ереван, Ставропольский край, Минеральные Воды, Россия
В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван

Самолет, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Самолет, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод, предварительной причиной стала неисправность системы кондиционирования, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС Ставропольского края.
"Аэропорт города Минеральные Воды. По предварительной причине (неисправность системы кондиционирования) совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings "Минеральные Воды - Ереван". На борту - 86 пассажиров, четыре члена экипажа", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших, как уточняется, нет.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья
Вчера, 10:57
 
АрменияПроисшествияЕреванСтавропольский крайМинеральные ВодыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала