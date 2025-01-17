https://ria.ru/20250117/erevan-1994270710.html

В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван

В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван - РИА Новости, 17.01.2025

В Минводах аварийно сел самолет, летевший в Ереван

Самолет, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод, предварительной причиной стала неисправность системы кондиционирования, пострадавших... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:50:00+03:00

2025-01-17T18:50:00+03:00

2025-01-17T19:01:00+03:00

армения

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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Самолет, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод, предварительной причиной стала неисправность системы кондиционирования, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС Ставропольского края."Аэропорт города Минеральные Воды. По предварительной причине (неисправность системы кондиционирования) совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings "Минеральные Воды - Ереван". На борту - 86 пассажиров, четыре члена экипажа", - говорится в сообщении.Погибших и пострадавших, как уточняется, нет.

https://ria.ru/20250117/koreja-1994144700.html

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армения, происшествия, ереван, ставропольский край, минеральные воды, россия