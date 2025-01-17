https://ria.ru/20250117/engels-1994118801.html

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе снизилась

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе снизилась - РИА Новости, 17.01.2025

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе снизилась

Площадь возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА на предприятие в Энгельсе, значительно снизилась, профильные службы делают все необходимое для... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:28:00+03:00

2025-01-17T08:28:00+03:00

2025-01-17T08:38:00+03:00

энгельс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993586891_0:548:802:999_1920x0_80_0_0_374eca31112ad520aadc2ba841265ed5.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Площадь возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА на предприятие в Энгельсе, значительно снизилась, профильные службы делают все необходимое для ликвидации, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщал, что во вторник в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения. Режим ЧС межмуниципального уровня введен для ликвидации возгорания в Энгельсе."В ходе оперативного штаба обсудили ситуацию на предприятии в Энгельсе. Площадь возгорания значительно снизилась. Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации", - написал Бусаргин.

https://ria.ru/20250114/engels-1993581832.html

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельс, происшествия