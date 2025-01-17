Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе снизилась
Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе значительно снизилась
Пожар после атаки БПЛА в Энгельсе. Кадр видео очевидца
Пожар после атаки БПЛА в Энгельсе. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Площадь возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА на предприятие в Энгельсе, значительно снизилась, профильные службы делают все необходимое для ликвидации, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин сообщал, что во вторник в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения. Режим ЧС межмуниципального уровня введен для ликвидации возгорания в Энгельсе.
"В ходе оперативного штаба обсудили ситуацию на предприятии в Энгельсе. Площадь возгорания значительно снизилась. Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации", - написал Бусаргин.
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