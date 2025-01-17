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Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
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17:29 17.01.2025 (обновлено: 18:14 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/energetika-1994245503.html
Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана
Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана
Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:29:00+03:00
2025-01-17T18:14:00+03:00
россия
иран
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин."Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.Он отметил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250117/putin-1994245110.html
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Путин: "Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика"
Путин сообщил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" 2 новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. По словам президента России, его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.
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россия, иран, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Иран, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана

Путин: энергетика является важным пунктом двусторонних отношений РФ и Ирана

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.
Он отметил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией, подчеркнул президент.
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РоссияИранВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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