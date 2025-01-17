https://ria.ru/20250117/energetika-1994245503.html

Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана

Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Путин оценил роль энергетики в двусторонних отношениях России и Ирана

Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:29:00+03:00

2025-01-17T17:29:00+03:00

2025-01-17T18:14:00+03:00

россия

иран

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин."Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.Он отметил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250117/putin-1994245110.html

россия

иран

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Путин: "Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика" Путин сообщил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" 2 новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. По словам президента России, его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана. 2025-01-17T17:29 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"