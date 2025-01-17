https://ria.ru/20250117/efimov-1994161790.html

Ефимов: пять учебных корпусов возвели на западе Москвы за пять лет

Ефимов: пять учебных корпусов возвели на западе Москвы за пять лет - РИА Новости, 17.01.2025

Ефимов: пять учебных корпусов возвели на западе Москвы за пять лет

Пять учебных корпусов построили на западе Москвы в рамках инвестиционной программы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:15:00+03:00

2025-01-17T14:15:00+03:00

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москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пять учебных корпусов построили на западе Москвы в рамках инвестиционной программы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2020 года на западе столицы построили пять учебных корпусов общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Они рассчитаны на 1,8 тысячи учеников. Так, два учебных корпуса построили в районах Солнцево и Проспект Вернадского в 2020 году, еще два – в Кунцеве в 2021 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Помимо этого, в 2023 году учебный корпус возвели в районе Тропарево-Никулино, добавляется в пресс-релизе. Также учебный корпус на 400 мест в 2021 году обустроили для школы № 1293 в районе Кунцево.В сообщении указывается, что в 2023 году построили учебный корпус на улице Академика Анохина, дом 40/2, корпус 2, в нем могут учиться 350 школьников. На первом этаже для детей подготовили актовый и спортивный залы, вестибюль, а на втором и третьем - универсальные и специализированные учебные кабинеты, ИТ-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс, шахматный кружок.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году в Москве построили 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.

https://ria.ru/20250117/efimov-1994057993.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)