https://ria.ru/20250117/efimov-1994057993.html

Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады

Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады - РИА Новости, 17.01.2025

Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады

Школы и детские сады суммарной площадью более 70 тысяч квадратных метров возведут на территории бывшего завода "МиГ" в Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:15:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

capital group

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Школы и детские сады суммарной площадью более 70 тысяч квадратных метров возведут на территории бывшего завода "МиГ" в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что редевеломент территории бывшего завода "МиГ" площадью почти 64 гектара предусматривает сбалансированную застройку и обеспечение жилых кварталов необходимой инфраструктурой."Так, на участке запланировано строительство трех образовательных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Застраиваемая территория расположена на пересечении Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в составе объектов образования запланированы два крупных комплекса. Один их них будет со школой на 1,4 тысячи учеников и детсадом на 300 мест, другой включает школу, также вмещающую 1,4 тысячи детей, и детсад на 200 мест. Также отдельно возведут детский сад, рассчитанный на 250 малышей.Реорганизацией территории бывшего завода занимается Capital Group.В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, затрагивающих территории общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250116/efimov-1993981286.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, capital group, градостроительный комплекс москвы