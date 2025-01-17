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Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады - РИА Новости, 17.01.2025
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10:15 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/efimov-1994057993.html
Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады
Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады - РИА Новости, 17.01.2025
Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады
Школы и детские сады суммарной площадью более 70 тысяч квадратных метров возведут на территории бывшего завода "МиГ" в Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:15:00+03:00
2025-01-17T10:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
capital group
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Школы и детские сады суммарной площадью более 70 тысяч квадратных метров возведут на территории бывшего завода "МиГ" в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что редевеломент территории бывшего завода "МиГ" площадью почти 64 гектара предусматривает сбалансированную застройку и обеспечение жилых кварталов необходимой инфраструктурой."Так, на участке запланировано строительство трех образовательных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Застраиваемая территория расположена на пересечении Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в составе объектов образования запланированы два крупных комплекса. Один их них будет со школой на 1,4 тысячи учеников и детсадом на 300 мест, другой включает школу, также вмещающую 1,4 тысячи детей, и детсад на 200 мест. Также отдельно возведут детский сад, рассчитанный на 250 малышей.Реорганизацией территории бывшего завода занимается Capital Group.В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, затрагивающих территории общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250116/efimov-1993981286.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, capital group, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Capital Group, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" построят школы и детские сады

Ефимов: на территории бывшего завода "МиГ" в Москве построят школы и детсады

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Школы и детские сады суммарной площадью более 70 тысяч квадратных метров возведут на территории бывшего завода "МиГ" в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что редевеломент территории бывшего завода "МиГ" площадью почти 64 гектара предусматривает сбалансированную застройку и обеспечение жилых кварталов необходимой инфраструктурой.
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"Так, на участке запланировано строительство трех образовательных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Застраиваемая территория расположена на пересечении Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в составе объектов образования запланированы два крупных комплекса. Один их них будет со школой на 1,4 тысячи учеников и детсадом на 300 мест, другой включает школу, также вмещающую 1,4 тысячи детей, и детсад на 200 мест. Также отдельно возведут детский сад, рассчитанный на 250 малышей.
Реорганизацией территории бывшего завода занимается Capital Group.
В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, затрагивающих территории общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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