СМИ: Джулиани заключил сделку с истцами, чтобы избежать потери имущества
AP: Джулиани заключил сделку с истцами, чтобы избежать потери имущества
© AP Photo / Andrew Harnik Руди Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
Руди Джулиани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заключил сделку с истцами, которая позволит ему избежать потери роскошной недвижимости во Флориде и в Нью-Йорке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В декабре суд в США обязал соратника Трампа выплатить почти 150 миллионов долларов двум сотрудникам избирательной кампании штата Джорджия, которых Джулиани обвинил в манипуляциях с бюллетенями. В связи с многомиллионными издержками Джулиани подал заявление о банкротстве, а над его домами в Нью-Йорке и во Флориде нависла угроза продажи на торгах.
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
10 января, 18:12
"Джулиани заключил сделку, которая позволяет бывшему мэру Нью-Йорка, испытывающему нехватку денег, сохранить свои дома и имущество в обмен на неуказанную компенсацию и обещание никогда больше не отзываться плохо о двух бывших сотрудниках избирательной комиссии Джорджии", - сообщает агентство.
Адвокат Джулиани Джозеф Каммарата сказал, что сделка стала результатом переговоров, которые велись в течение последних трех дней и затянулись "до глубокой ночи".
Сам Джулиани отметил, что мировое соглашение удовлетворяет вынесенный против него судебный приговор, но "не предполагает признания ответственности или правонарушений".
Ранее сообщалось, что квартира Джулиани на Манхэттене оценивается примерно в 5,6 миллиона долларов. А кондоминиум во Флориде – в 3,5 миллиона.