Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 17.01.2025 (обновлено: 01:29 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/duda-1994099873.html
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах - РИА Новости, 17.01.2025
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
Польский лидер Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T00:35:00+03:00
2025-01-17T01:29:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
владимир зеленский
анджей дуда
кароль навроцкий
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польский лидер Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого. Дуда в эфире телеканала wPolsce24 подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни "следует вести спокойно". "Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы", — добавил он. При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил "так резко выступить перед СМИ в Польше"."Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен", — заключил Дуда.Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его словам, это мнение связано с "разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида". В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".Владимир Зеленский в ходе визита провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском. В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html
https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, анджей дуда, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, право и справедливость, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий, Украинская повстанческая армия, Право и справедливость, Евросоюз
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах

Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес Навроцкого

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польский лидер Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого.
Дуда в эфире телеканала wPolsce24 подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни "следует вести спокойно".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс
15 января, 18:23
"Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы", — добавил он.
При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил "так резко выступить перед СМИ в Польше".
«
"Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен", — заключил Дуда.
Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его словам, это мнение связано с "разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида".
В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".
Владимир Зеленский в ходе визита провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.
В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС
4 января, 12:39
 
В миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийАнджей ДудаКароль НавроцкийУкраинская повстанческая армияПраво и справедливостьЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала