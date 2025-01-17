https://ria.ru/20250117/duda-1994099873.html
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах - РИА Новости, 17.01.2025
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
Польский лидер Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T00:35:00+03:00
2025-01-17T00:35:00+03:00
2025-01-17T01:29:00+03:00
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польский лидер Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого. Дуда в эфире телеканала wPolsce24 подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни "следует вести спокойно". "Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы", — добавил он. При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил "так резко выступить перед СМИ в Польше"."Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен", — заключил Дуда.Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его словам, это мнение связано с "разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида". В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".Владимир Зеленский в ходе визита провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском. В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, анджей дуда, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, право и справедливость, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий, Украинская повстанческая армия, Право и справедливость, Евросоюз
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес Навроцкого
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польский лидер Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого.
Дуда в эфире телеканала wPolsce24 подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни "следует вести спокойно".
"Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы", — добавил он.
При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил "так резко выступить перед СМИ в Польше".
«
"Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен", — заключил Дуда.
Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его словам, это мнение связано с "разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида".
В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".
Владимир Зеленский в ходе визита провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском
.
В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским
.