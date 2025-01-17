https://ria.ru/20250117/dtp-1994304903.html

Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы

Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы - РИА Новости, 17.01.2025

Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы

Две машины столкнулись в районе Царицыно на юге Москвы, в аварии пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:03:00+03:00

2025-01-17T22:03:00+03:00

2025-01-17T22:28:00+03:00

происшествия

москва

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Две машины столкнулись в районе Царицыно на юге Москвы, в аварии пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее о ДТП на Бакинской улице в районе Царицыно сообщал столичный дептранс."По предварительным данным, примерно в 20.50 на улице Бакинская, возле дома 22, произошло ДТП - столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что среди пострадавших - два ребенка.Движение транспорта на месте ДТП перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250116/dtp-1993973515.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп