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Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы - РИА Новости, 17.01.2025
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22:03 17.01.2025 (обновлено: 22:28 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/dtp-1994304903.html
Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы
Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы - РИА Новости, 17.01.2025
Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы
Две машины столкнулись в районе Царицыно на юге Москвы, в аварии пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Две машины столкнулись в районе Царицыно на юге Москвы, в аварии пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее о ДТП на Бакинской улице в районе Царицыно сообщал столичный дептранс."По предварительным данным, примерно в 20.50 на улице Бакинская, возле дома 22, произошло ДТП - столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что среди пострадавших - два ребенка.Движение транспорта на месте ДТП перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Москва, Авто, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
Четыре человека пострадали в ДТП в Царицыно на юге Москвы

В Москве в районе Царицыно четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Две машины столкнулись в районе Царицыно на юге Москвы, в аварии пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее о ДТП на Бакинской улице в районе Царицыно сообщал столичный дептранс.
"По предварительным данным, примерно в 20.50 на улице Бакинская, возле дома 22, произошло ДТП - столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что среди пострадавших - два ребенка.
Движение транспорта на месте ДТП перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Место столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Волгоградской области. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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