https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html

"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России

"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 17.01.2025

"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России

Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, пишет японское издание Daily Shincho. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:13:00+03:00

2025-01-17T10:13:00+03:00

2025-01-17T16:03:00+03:00

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786832_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_f9c96e909c14de28aff49b3d397ee46a.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, пишет японское издание Daily Shincho."Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся СВО. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия", — говорится в материале.Кроме того, обозреватели признали, что у киевского режима вероятность победы в конфликте близка к нулю."Жаль, но у Киева нет другого выхода, кроме скорейшего прекращения боевых действий", — подчеркнули в статье.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991-го.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250117/zelenskiy-1994125963.html

https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html

россия

украина

киев

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, япония