"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
DS: Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, пишет японское издание Daily Shincho.
«
"Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся СВО. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия", — говорится в материале.
Кроме того, обозреватели признали, что у киевского режима вероятность победы в конфликте близка к нулю.
«
"Жаль, но у Киева нет другого выхода, кроме скорейшего прекращения боевых действий", — подчеркнули в статье.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991-го.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>