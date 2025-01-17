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"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 17.01.2025
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10:13 17.01.2025 (обновлено: 16:03 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 17.01.2025
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, пишет японское издание Daily Shincho. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:13:00+03:00
2025-01-17T16:03:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, пишет японское издание Daily Shincho."Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся СВО. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия", — говорится в материале.Кроме того, обозреватели признали, что у киевского режима вероятность победы в конфликте близка к нулю."Жаль, но у Киева нет другого выхода, кроме скорейшего прекращения боевых действий", — подчеркнули в статье.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991-го.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250117/zelenskiy-1994125963.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, япония
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Япония
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России

DS: Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, пишет японское издание Daily Shincho.
«
"Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся СВО. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия", — говорится в материале.
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Кроме того, обозреватели признали, что у киевского режима вероятность победы в конфликте близка к нулю.
«
"Жаль, но у Киева нет другого выхода, кроме скорейшего прекращения боевых действий", — подчеркнули в статье.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991-го.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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