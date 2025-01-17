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Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино - РИА Новости, 17.01.2025
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Белгородская область
 
11:19 17.01.2025 (обновлено: 11:39 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино - РИА Новости, 17.01.2025
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино
Порядка 60 домов в Шебекино Белгородской области планируется защитить от дронов с помощью специальной сетки, первые 640 рулонов уже получены, рассказал... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:19:00+03:00
2025-01-17T11:39:00+03:00
белгородская область
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Порядка 60 домов в Шебекино Белгородской области планируется защитить от дронов с помощью специальной сетки, первые 640 рулонов уже получены, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. "Мы получили первые 640 рулонов антидроновой сетки, которой уже сейчас начали защищать многоквартирные дома в Шебекино. Это наш большой, но не могу сказать, что "эксперимент" - ведь мы никогда еще этого не делали раньше. Видим, что ситуация напряженная, поэтому мы и пытаемся найти новые пути решения для защиты людей и их имущества", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Он добавил, что в настоящее время 10 многоквартирных домов уже находятся в работе. Полученные рулоны позволят защитить порядка 16-17 домов, а в целом планируется закрыть 60 домов в особо сложных и опасных микрорайонах города. "Эту работу будем стараться максимально быстро проводить, поэтому накануне перечислили подрядчику 100%-й аванс в размере 18 миллионов рублей за все выполняемые работы для того, чтобы по определению не было никаких перебоев с финансированием", - сообщил глава региона. В правительстве области добавили, что объекты для защиты сеткой от БПЛА в Шебекино были отобраны после анализа, который совместно провели региональные и муниципальные власти при участии силовых структур и Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250114/drony-1993596019.html
https://ria.ru/20241118/detektory-1984327621.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино

Гладков: около 60 домов в Шебекино планируют защитить от дронов сеткой

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Порядка 60 домов в Шебекино Белгородской области планируется защитить от дронов с помощью специальной сетки, первые 640 рулонов уже получены, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мы получили первые 640 рулонов антидроновой сетки, которой уже сейчас начали защищать многоквартирные дома в Шебекино. Это наш большой, но не могу сказать, что "эксперимент" - ведь мы никогда еще этого не делали раньше. Видим, что ситуация напряженная, поэтому мы и пытаемся найти новые пути решения для защиты людей и их имущества", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
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Он добавил, что в настоящее время 10 многоквартирных домов уже находятся в работе. Полученные рулоны позволят защитить порядка 16-17 домов, а в целом планируется закрыть 60 домов в особо сложных и опасных микрорайонах города.
"Эту работу будем стараться максимально быстро проводить, поэтому накануне перечислили подрядчику 100%-й аванс в размере 18 миллионов рублей за все выполняемые работы для того, чтобы по определению не было никаких перебоев с финансированием", - сообщил глава региона.
В правительстве области добавили, что объекты для защиты сеткой от БПЛА в Шебекино были отобраны после анализа, который совместно провели региональные и муниципальные власти при участии силовых структур и Минобороны РФ.
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