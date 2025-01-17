Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино
Гладков: около 60 домов в Шебекино планируют защитить от дронов сеткой
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Порядка 60 домов в Шебекино Белгородской области планируется защитить от дронов с помощью специальной сетки, первые 640 рулонов уже получены, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мы получили первые 640 рулонов антидроновой сетки, которой уже сейчас начали защищать многоквартирные дома в Шебекино. Это наш большой, но не могу сказать, что "эксперимент" - ведь мы никогда еще этого не делали раньше. Видим, что ситуация напряженная, поэтому мы и пытаемся найти новые пути решения для защиты людей и их имущества", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Он добавил, что в настоящее время 10 многоквартирных домов уже находятся в работе. Полученные рулоны позволят защитить порядка 16-17 домов, а в целом планируется закрыть 60 домов в особо сложных и опасных микрорайонах города.
"Эту работу будем стараться максимально быстро проводить, поэтому накануне перечислили подрядчику 100%-й аванс в размере 18 миллионов рублей за все выполняемые работы для того, чтобы по определению не было никаких перебоев с финансированием", - сообщил глава региона.
В правительстве области добавили, что объекты для защиты сеткой от БПЛА в Шебекино были отобраны после анализа, который совместно провели региональные и муниципальные власти при участии силовых структур и Минобороны РФ.
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