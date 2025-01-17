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Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025
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17:21 17.01.2025 (обновлено: 18:17 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/dogovor-1994242491.html
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:21:00+03:00
2025-01-17T18:17:00+03:00
россия
иран
тегеран (город)
масуд пезешкиан
аббас аракчи
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания прошла после переговоров в Кремле.Российская сторона удовлетворена итогами переговоров, заявил Владимир Путин. Как подчеркнул президент Ирана, лидерам удалось обсудить весь спектр межгосударственных отношений. Подписанный в Кремле документ заменяет действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Как отмечали в Кремле, документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что договор между Москвой и Тегераном не направлен против какой бы то ни было страны. По его словам, договор носит конструктивный характер и нацелен на развитие экономики, решение социальных вопросов, обеспечение обороноспособности.
https://ria.ru/20250117/putin-1994204071.html
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россия, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, аббас аракчи, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи, Владимир Путин, В мире
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания прошла после переговоров в Кремле.
Российская сторона удовлетворена итогами переговоров, заявил Владимир Путин. Как подчеркнул президент Ирана, лидерам удалось обсудить весь спектр межгосударственных отношений.
Подписанный в Кремле документ заменяет действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Как отмечали в Кремле, документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что договор между Москвой и Тегераном не направлен против какой бы то ни было страны. По его словам, договор носит конструктивный характер и нацелен на развитие экономики, решение социальных вопросов, обеспечение обороноспособности.
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РоссияИранТегеран (город)Масуд ПезешкианАббас АракчиВладимир ПутинВ мире
 
 
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