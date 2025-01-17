https://ria.ru/20250117/dogovor-1994242491.html

Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025

Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:21:00+03:00

2025-01-17T17:21:00+03:00

2025-01-17T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания прошла после переговоров в Кремле.Российская сторона удовлетворена итогами переговоров, заявил Владимир Путин. Как подчеркнул президент Ирана, лидерам удалось обсудить весь спектр межгосударственных отношений. Подписанный в Кремле документ заменяет действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Как отмечали в Кремле, документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что договор между Москвой и Тегераном не направлен против какой бы то ни было страны. По его словам, договор носит конструктивный характер и нацелен на развитие экономики, решение социальных вопросов, обеспечение обороноспособности.

https://ria.ru/20250117/putin-1994204071.html

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иран

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россия, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, аббас аракчи, владимир путин, в мире