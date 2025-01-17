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Против экс-ректора БФУ возбудили еще одно дело о растрате - РИА Новости, 17.01.2025
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13:27 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/delo-1994184981.html
Против экс-ректора БФУ возбудили еще одно дело о растрате
Против экс-ректора БФУ возбудили еще одно дело о растрате - РИА Новости, 17.01.2025
Против экс-ректора БФУ возбудили еще одно дело о растрате
Еще одно дело о растрате возбуждено против экс-ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова, общий ущерб вузу достиг 41 миллиона рублей,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:27:00+03:00
2025-01-17T13:27:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
калининград
александр федоров (следственный комитет)
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Еще одно дело о растрате возбуждено против экс-ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова, общий ущерб вузу достиг 41 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. "По данным следствия, с ноября 2021 по июнь 2024 года обвиняемые, действуя согласно разработанной и реализованной незаконной схеме стимулирующих выплат, предназначенных еще восьми подчиненным работникам, присвоили свыше 4,1 миллиона рублей. По данному факту в отношении Федорова возбуждено еще одно уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Мялкиной следствием инкриминировано пособничество в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении. Отмечается, что указанные уголовные дела соединены в одно производство, Елене Мялкиной уже предъявлено обвинение по двум эпизодам преступной деятельности. Подчеркивается, что в ближайшее время следствие намеревается предъявить обвинение и Александру Федорову. Кроме того, сообщается, что в ходе следствия проведенными судебными бухгалтерскими экспертизами установлено, что общая сумма ущерба, причиненного университету, составила 40,9 миллиона рублей. "В целях принятия обеспечительных мер следствием наложен арест на автомобиль, денежные средства на счетах, земельный участок и дом в Калининграде, а также на объект недвижимости в Нижнем Новгороде, принадлежащие Федорову. Арестованы денежные средства на счетах и два объекта недвижимости в Нижнем Новгороде, принадлежащие Елене Мялкиной", - добавили в ведомстве.
https://rsport.ria.ru/20231130/kravtsov-1913010568.html
https://ria.ru/20240717/rastrata-1960353202.html
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происшествия, россия, нижний новгород, калининград, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Калининград, Александр Федоров (Следственный Комитет), Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Против экс-ректора БФУ возбудили еще одно дело о растрате

СК возбудил еще одно дело о растрате против экс-ректора Балтийского университета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Еще одно дело о растрате возбуждено против экс-ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова, общий ущерб вузу достиг 41 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По данным следствия, с ноября 2021 по июнь 2024 года обвиняемые, действуя согласно разработанной и реализованной незаконной схеме стимулирующих выплат, предназначенных еще восьми подчиненным работникам, присвоили свыше 4,1 миллиона рублей. По данному факту в отношении Федорова возбуждено еще одно уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Мялкиной следствием инкриминировано пособничество в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что указанные уголовные дела соединены в одно производство, Елене Мялкиной уже предъявлено обвинение по двум эпизодам преступной деятельности. Подчеркивается, что в ближайшее время следствие намеревается предъявить обвинение и Александру Федорову.
Кроме того, сообщается, что в ходе следствия проведенными судебными бухгалтерскими экспертизами установлено, что общая сумма ущерба, причиненного университету, составила 40,9 миллиона рублей.
"В целях принятия обеспечительных мер следствием наложен арест на автомобиль, денежные средства на счетах, земельный участок и дом в Калининграде, а также на объект недвижимости в Нижнем Новгороде, принадлежащие Федорову. Арестованы денежные средства на счетах и два объекта недвижимости в Нижнем Новгороде, принадлежащие Елене Мялкиной", - добавили в ведомстве.
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