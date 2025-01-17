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В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса - РИА Новости, 17.01.2025
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12:10 17.01.2025 (обновлено: 14:03 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/chubays-1994161698.html
В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса
В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса - РИА Новости, 17.01.2025
В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса
В Генпрокуратуру и Следственный комитет России направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:10:00+03:00
2025-01-17T14:03:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
россия
анатолий чубайс
госдума рф
андрей картаполов
происшествия
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Генпрокуратуру и Следственный комитет России направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной Думы А.К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича, исполнявшего обязанности: с 4 декабря 2020 г. по 22 марта 2022 г. специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, с 22 сентября 2008 г. по 3 декабря 2020 г. председателя правления Роснано", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.Также, по его словам, в Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор".Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России.Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
https://ria.ru/20240505/chubays-1943942031.html
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, россия, анатолий чубайс, госдума рф, андрей картаполов, происшествия, украина, роснано, владимир путин
Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Россия, Анатолий Чубайс, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Происшествия, Украина, Роснано, Владимир Путин
В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса

Картаполов и Луговой попросили СК проверить Чубайса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Генпрокуратуру и Следственный комитет России направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной Думы А.К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича, исполнявшего обязанности: с 4 декабря 2020 г. по 22 марта 2022 г. специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, с 22 сентября 2008 г. по 3 декабря 2020 г. председателя правления Роснано", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.
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Также, по его словам, в Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор".
Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России.
Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.
В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФРоссияАнатолий ЧубайсГосдума РФАндрей КартаполовПроисшествияУкраинаРоснаноВладимир Путин
 
 
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