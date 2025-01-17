https://ria.ru/20250117/chubays-1994161698.html

В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса

В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса - РИА Новости, 17.01.2025

В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса

В Генпрокуратуру и Следственный комитет России направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:10:00+03:00

2025-01-17T12:10:00+03:00

2025-01-17T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Генпрокуратуру и Следственный комитет России направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной Думы А.К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича, исполнявшего обязанности: с 4 декабря 2020 г. по 22 марта 2022 г. специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, с 22 сентября 2008 г. по 3 декабря 2020 г. председателя правления Роснано", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.Также, по его словам, в Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор".Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России.Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.

https://ria.ru/20240505/chubays-1943942031.html

https://ria.ru/20241025/fsb-1980018883.html

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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, россия, анатолий чубайс, госдума рф, андрей картаполов, происшествия, украина, роснано, владимир путин