https://ria.ru/20250117/britaniya-1994101065.html
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине
Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:07:00+03:00
2025-01-17T01:07:00+03:00
2025-01-17T01:18:00+03:00
украина
великобритания
в мире
россия
кир стармер
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной."Участники (соглашения) изучат варианты размещения и поддержания на Украине оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники", - говорится в декларации, которая является приложением к соглашениюРанее британский премьер Кир Стармер, посетивший в четверг Киев с необъявленным визитом, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html
https://ria.ru/20250112/starmer-1993354528.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a9a56fee76b4437ffabe95093b290cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, в мире, россия, кир стармер, сергей лавров, нато
Украина, Великобритания, В мире, Россия, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине
Британия изучит варианты размещения элементов оборонной структуры на Украине