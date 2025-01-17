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Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
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01:07 17.01.2025 (обновлено: 01:18 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/britaniya-1994101065.html
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине
Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной."Участники (соглашения) изучат варианты размещения и поддержания на Украине оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники", - говорится в декларации, которая является приложением к соглашениюРанее британский премьер Кир Стармер, посетивший в четверг Киев с необъявленным визитом, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html
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украина, великобритания, в мире, россия, кир стармер, сергей лавров, нато
Украина, Великобритания, В мире, Россия, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине

Британия изучит варианты размещения элементов оборонной структуры на Украине

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.
В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
Вчера, 03:20
"Участники (соглашения) изучат варианты размещения и поддержания на Украине оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники", - говорится в декларации, которая является приложением к соглашению
Ранее британский премьер Кир Стармер, посетивший в четверг Киев с необъявленным визитом, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"Очень глуп". План Стармера по Украине вызвал недоумение у британцев
12 января, 16:00
 
УкраинаВеликобританияВ миреРоссияКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
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