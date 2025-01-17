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Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа - РИА Новости, 17.01.2025
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21:08 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/blinken-1994296818.html
Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа
Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа - РИА Новости, 17.01.2025
Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу признался, что за все годы своей службы не видел большего числа взаимосвязанных, многообразных и сложных... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:08:00+03:00
2025-01-17T21:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу признался, что за все годы своей службы не видел большего числа взаимосвязанных, многообразных и сложных проблем, с которыми сейчас сталкиваются США. "За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного - большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем", - заявил он в своем прощальном обращении к сотрудникам госдепартамента в пятницу. Блинкен добавил, что те вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время Вашингтон, развиваются с невероятной скоростью. "Ревизионистские силы бросают вызов нам и тем правилам, которые регулировали наш образ жизни и действия на протяжении многих лет. Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован", - заключил госсекретарь в своем прощальном выступлении.
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в мире, сша, энтони блинкен
В мире, США, Энтони Блинкен
Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа

Блинкен заявил об огромном числе взаимосвязанных и сложных проблем для США

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу признался, что за все годы своей службы не видел большего числа взаимосвязанных, многообразных и сложных проблем, с которыми сейчас сталкиваются США.
«
"За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного - большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем", - заявил он в своем прощальном обращении к сотрудникам госдепартамента в пятницу.
Блинкен добавил, что те вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время Вашингтон, развиваются с невероятной скоростью.
"Ревизионистские силы бросают вызов нам и тем правилам, которые регулировали наш образ жизни и действия на протяжении многих лет. Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован", - заключил госсекретарь в своем прощальном выступлении.
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