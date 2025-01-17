https://ria.ru/20250117/blinken-1994296818.html

Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа

Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа - РИА Новости, 17.01.2025

Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу признался, что за все годы своей службы не видел большего числа взаимосвязанных, многообразных и сложных... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:08:00+03:00

2025-01-17T21:08:00+03:00

2025-01-17T21:08:00+03:00

в мире

сша

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_471a049374d8aa8df49fcfea481396ce.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу признался, что за все годы своей службы не видел большего числа взаимосвязанных, многообразных и сложных проблем, с которыми сейчас сталкиваются США. "За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного - большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем", - заявил он в своем прощальном обращении к сотрудникам госдепартамента в пятницу. Блинкен добавил, что те вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время Вашингтон, развиваются с невероятной скоростью. "Ревизионистские силы бросают вызов нам и тем правилам, которые регулировали наш образ жизни и действия на протяжении многих лет. Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован", - заключил госсекретарь в своем прощальном выступлении.

https://ria.ru/20250117/smi-1994186585.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, энтони блинкен