Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа
Блинкен заявил об огромном числе взаимосвязанных и сложных проблем для США
© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу признался, что за все годы своей службы не видел большего числа взаимосвязанных, многообразных и сложных проблем, с которыми сейчас сталкиваются США.
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"За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного - большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем", - заявил он в своем прощальном обращении к сотрудникам госдепартамента в пятницу.
Блинкен добавил, что те вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время Вашингтон, развиваются с невероятной скоростью.
"Ревизионистские силы бросают вызов нам и тем правилам, которые регулировали наш образ жизни и действия на протяжении многих лет. Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован", - заключил госсекретарь в своем прощальном выступлении.