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Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
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02:03 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/bazy-1994103092.html
Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине
Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине
Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T02:03:00+03:00
2025-01-17T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.В четверг кабмин Соединенного Королевства опубликовал соглашение о "столетнем партнерстве" с Киевом."Участники (соглашения) изучат варианты размещения и поддержания на Украине оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники", — говорится в декларации, которая является приложением к соглашениюЛондон и Киев также договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и "создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания".Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании. Позднее глава киевского режима заявил, что в договоре имеется секретная часть.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, нато
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, НАТО

Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.
В четверг кабмин Соединенного Королевства опубликовал соглашение о "столетнем партнерстве" с Киевом.
«
"Участники (соглашения) изучат варианты размещения и поддержания на Украине оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники", — говорится в декларации, которая является приложением к соглашению
Лондон и Киев также договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и "создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания".
Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании. Позднее глава киевского режима заявил, что в договоре имеется секретная часть.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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