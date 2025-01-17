https://ria.ru/20250117/bazy-1994103092.html

Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине

Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине - РИА Новости, 17.01.2025

Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине

Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:03:00+03:00

2025-01-17T02:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.В четверг кабмин Соединенного Королевства опубликовал соглашение о "столетнем партнерстве" с Киевом."Участники (соглашения) изучат варианты размещения и поддержания на Украине оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники", — говорится в декларации, которая является приложением к соглашениюЛондон и Киев также договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и "создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания".Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании. Позднее глава киевского режима заявил, что в договоре имеется секретная часть.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, нато