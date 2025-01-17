https://ria.ru/20250117/bayden-1994107367.html

Американцы не одобряют результаты работы Байдена, показал опрос

Американцы не одобряют результаты работы Байдена, показал опрос - РИА Новости, 17.01.2025

Американцы не одобряют результаты работы Байдена, показал опрос

Американцы не одобряют результаты работы президента США Джо Байдена, большинство относятся к нему неблагосклонно, следует из опроса, проведённого телеканалом... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:57:00+03:00

2025-01-17T03:57:00+03:00

2025-01-17T03:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американцы не одобряют результаты работы президента США Джо Байдена, большинство относятся к нему неблагосклонно, следует из опроса, проведённого телеканалом Fox News. По результатам опроса, на момент ухода Байдена с поста президента 57% опрошенных не одобряют результаты его работы, лишь 42% американцев отметили, что одобряют. Кроме того, 59% респондентов заявили, что относятся к Байдену неблагосклонно. "Байден покидает свой пост с отрицательными профессиональными и личными рейтингами, поскольку избиратели продолжают ставить экономике плохие оценки и заявляют, что Белый дом не смог добиться улучшений", - заключает телеканал. Опрос проводился с 10 по 13 января, в нём приняли участие более 900 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов. Ранее газета Washington Post отмечала, что Байден, вероятно, покинет свой пост с необычно низким рейтингом одобрения.

https://ria.ru/20250116/ekspert-1993970153.html

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в мире, сша, джо байден